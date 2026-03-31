Фінляндія визначила підхід до України після падіння дронів

Єгор Голівець
Глава фінського МЗС заявила, що країна не вимагатиме від України припинити удари по Росії
У МЗС озвучили позицію щодо ударів по Росії

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор після падіння українських безпілотників на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави фінського МЗС Еліни Валтонен.

«Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці», – сказала міністерка.

Вона також наголосила, що Україна має право на самооборону. «Україна має право захищатися», – підкреслила Валтонен.

Крім того, за її словами, Гельсінкі не висуває умов щодо вибору цілей українських ударів на території Росії. «Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії», – додала вона.

Нагадаємо, що національні збройні сили Латвії ввечері 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

Нагадаємо, що під час чергового масованого обстрілу у ніч на 26 березня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії та розбився на її території. Міністерство національної оборони країни підтвердило виявлення фрагментів безпілотника поблизу кордону. 

Повідомляється, що дрон увійшов у повітряний простір Румунії, заглибившись на 4 км. Ймовірно, він був пошкоджений або відхилений українськими засобами протиповітряної оборони під час захисту портів Одещини.

