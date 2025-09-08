Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Американський президент пообіцяв розібратися у справі
скріншот з відео Fox News

Українська біженка Ірина Заруцька загинула унаслідок нападу в поїзді

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Журналісти запитали Трампа про відео вбивства української біженки. Репортер уточнив, що відео з’явилося у публічному доступі лише нещодавно, хоча сам злочин стався ще у серпні. «Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?» – сказав Трамп. 

Американський президент пообіцяв розібратися у справі та повідомити деталі найближчим часом.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
23-річна Ірина Заруцька, яка загинула після нападу у потязі
23-річна Ірина Заруцька, яка загинула після нападу у потязі

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

Читайте також:

Теги: біженці Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі, США, 18 серпня 2025 року
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
19 серпня, 11:45
Аляска із задоволенням стане майданчиком для Путіна та Трампа
Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор
9 серпня, 10:14
Аляска готується до історичної зустрічі на своїй землі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
14 серпня, 12:15
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
Поруч із Путіним на переговорах помітна велика пачка паперів
Путін прибув на переговори до Трампа з пачкою паперів (фото)
15 серпня, 23:38
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
21 серпня, 10:47
Глава США заявив, що протягом двох тижнів буде відомо, чи настане мир в Україні
Трамп дав новий термін для завершення війни в Україні
21 серпня, 20:47
Американський лідер стверджує, що на російсько-українській війні щотижня гине 7 тис. людей
Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним
2 вересня, 21:14
Американський лідер прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть
Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав
2 вересня, 22:20

Політика

Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
11K
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9506
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3324
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2736
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua