Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США

Українська біженка Ірина Заруцька загинула унаслідок нападу в поїзді

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Журналісти запитали Трампа про відео вбивства української біженки. Репортер уточнив, що відео з’явилося у публічному доступі лише нещодавно, хоча сам злочин стався ще у серпні. «Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?» – сказав Трамп.

Американський президент пообіцяв розібратися у справі та повідомити деталі найближчим часом.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

23-річна Ірина Заруцька, яка загинула після нападу у потязі

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.