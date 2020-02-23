  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Спалах коронавірусу: Вірменія перекриває кордон з Іранон

    • Розсилка
    В Ірані зафіксовано спалах нового&nbsp;коронавірусу - Спалах коронавірусу: Вірменія перекриває кордон з Іранон
    В Ірані зафіксовано спалах нового коронавірусу

    Кордон з Іраном перекривають на два тижні

    Уряд Вірменії планує перекрити на два тижні кордон з Іраном через поширення в цій країні нового коронавірусу.

    Про це в неділю написав у Facebook прем'єр-міністр республіки Вірменія Нікол Пашинян.

    «Шановні співвітчизники, уряд прийме рішення на два тижні перекрити кордон Іраном. Буде припинено повітряне сполучення між нашими країнами і в'їзд людей через КПП «Мегри», - повідомив Пашинян.

    Як відомо, Туреччина та Афганістан з 23 лютого закривають кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу.

    Нагадаємо, за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.

    Як повідомлялося, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

    Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.

    здоров'я Іран Вірменія уряд кордон Нікол Пашинян вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ