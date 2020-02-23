Спалах коронавірусу: Вірменія перекриває кордон з Іранон
Кордон з Іраном перекривають на два тижні
Уряд Вірменії планує перекрити на два тижні кордон з Іраном через поширення в цій країні нового коронавірусу.
Про це в неділю написав у Facebook прем'єр-міністр республіки Вірменія Нікол Пашинян.
«Шановні співвітчизники, уряд прийме рішення на два тижні перекрити кордон Іраном. Буде припинено повітряне сполучення між нашими країнами і в'їзд людей через КПП «Мегри», - повідомив Пашинян.
Як відомо, Туреччина та Афганістан з 23 лютого закривають кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу.
Нагадаємо, за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.
Як повідомлялося, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.
Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.