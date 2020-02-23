Спалах коронавірусу: Вірменія перекриває кордон з Іранон



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В Ірані зафіксовано спалах нового коронавірусу

Кордон з Іраном перекривають на два тижні

Уряд Вірменії планує перекрити на два тижні кордон з Іраном через поширення в цій країні нового коронавірусу.

Про це в неділю написав у Facebook прем'єр-міністр республіки Вірменія Нікол Пашинян.

«Шановні співвітчизники, уряд прийме рішення на два тижні перекрити кордон Іраном. Буде припинено повітряне сполучення між нашими країнами і в'їзд людей через КПП «Мегри», - повідомив Пашинян.

Як відомо, Туреччина та Афганістан з 23 лютого закривають кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу.

Нагадаємо, за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.

Як повідомлялося, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.