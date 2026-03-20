Співпраця України з Катаром зіткнулася з проблемами

Київ допомагає Досі протидіяти атакам і водночас веде переговори про винищувачі

Співпраця України з Катаром у сфері протидії дронам ускладнилася через паралельні переговори щодо передачі винищувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Intelligence Online.

Йдеться про невелику групу українських фахівців, яких Київ направив до Дохи для допомоги у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе.

Українська сторона ділиться практичним досвідом перехоплення безпілотників, отриманим під час війни з Росією. Водночас ця взаємодія супроводжується переговорами про можливу передачу Україні винищувачів Mirage 2000.

За даними джерел, саме ці консультації впливають на темпи та формат співпраці на місці. Країни Перської затоки, зокрема Катар, наразі розглядають різні варіанти посилення протиповітряної оборони – як за рахунок закупівлі західної техніки, так і через впровадження більш дешевих рішень для боротьби з дронами.

Нагадаємо, що українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». Група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.