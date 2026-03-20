Співпраця України з Катаром зіткнулася з проблемами

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Співпраця України з Катаром зіткнулася з проблемами
Україна допомагає Катару збивати дрони, паралельно домовляючись про літаки
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Київ допомагає Досі протидіяти атакам і водночас веде переговори про винищувачі

Співпраця України з Катаром у сфері протидії дронам ускладнилася через паралельні переговори щодо передачі винищувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Intelligence Online.

Йдеться про невелику групу українських фахівців, яких Київ направив до Дохи для допомоги у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе.

Українська сторона ділиться практичним досвідом перехоплення безпілотників, отриманим під час війни з Росією. Водночас ця взаємодія супроводжується переговорами про можливу передачу Україні винищувачів Mirage 2000.

За даними джерел, саме ці консультації впливають на темпи та формат співпраці на місці. Країни Перської затоки, зокрема Катар, наразі розглядають різні варіанти посилення протиповітряної оборони – як за рахунок закупівлі західної техніки, так і через впровадження більш дешевих рішень для боротьби з дронами.

Нагадаємо, що українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». Група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

