Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна

Маск готовий фінансувати захист викривачів у справі Епштейна

Американський мільярдер Ілон Маск вийшов з заявою та публічно пообіцяв фінансово підтримати тих, хто вирішить говорити відкрито у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, пише «Главком».

«Я готовий оплатити юридичний захист кожного, хто говоритиме правду про це й зазнає переслідування в суді через свої слова», – написав Маск.

Заява Маска пролунала після того, як американський тележурналіст Абіліо Акоста звернув увагу на нову рекламну кампанію людей, що пережили сексуальну експлуатацію у справі Джеффрі Епштейна. За його словами, постраждалі планують випустити рекламу під час фіналу Super Bowl, щоб нагадати суспільству, що вони не мають наміру «забувати» один із найбільших у світі скандалів, пов’язаних із торгівлею людьми для сексуальної експлуатації.

Водночас кампанія викликала гостру дискусію в американському інфопросторі. Консервативний коментатор Метт Волш розкритикував ініціативу, заявивши, що підтримує повне оприлюднення матеріалів справи Епштейна, але ставить під сумнів дії активісток.

За словами Волша, жінки, які беруть участь у кампанії, нібито стверджують, що знають імена людей, причетних до сексуального насильства над дітьми та які обіймають високі посади, однак не називають їх публічно.

«Вони стверджують, що знають імена ґвалтівників дітей, які обіймають найвпливовіші посади в суспільстві, але не повідомляють нам про це. Вони навіть знімуть рекламу Супербоулу, стверджуючи, що їх змушують мовчати, хоча саме вони відмовляються надавати нам інформацію, яку, як вони нібито мають», – сказав він.

До слова, соратниця фінансита, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл відмовилася відповідати на запитання під час слухань у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників США.

Максвелл скористалася правом, гарантованим п’ятою поправкою до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти себе.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.