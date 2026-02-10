Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна
Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна
фото: Мін'юст США

Маск готовий фінансувати захист викривачів у справі Епштейна

Американський мільярдер Ілон Маск вийшов з заявою та публічно пообіцяв фінансово підтримати тих, хто вирішить говорити відкрито у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, пише «Главком».

«Я готовий оплатити юридичний захист кожного, хто говоритиме правду про це й зазнає переслідування в суді через свої слова», – написав Маск.

Заява Маска пролунала після того, як американський тележурналіст Абіліо Акоста звернув увагу на нову рекламну кампанію людей, що пережили сексуальну експлуатацію у справі Джеффрі Епштейна. За його словами, постраждалі планують випустити рекламу під час фіналу Super Bowl, щоб нагадати суспільству, що вони не мають наміру «забувати» один із найбільших у світі скандалів, пов’язаних із торгівлею людьми для сексуальної експлуатації.

Водночас кампанія викликала гостру дискусію в американському інфопросторі. Консервативний коментатор Метт Волш розкритикував ініціативу, заявивши, що підтримує повне оприлюднення матеріалів справи Епштейна, але ставить під сумнів дії активісток.

За словами Волша, жінки, які беруть участь у кампанії, нібито стверджують, що знають імена людей, причетних до сексуального насильства над дітьми та які обіймають високі посади, однак не називають їх публічно. 

«Вони стверджують, що знають імена ґвалтівників дітей, які обіймають найвпливовіші посади в суспільстві, але не повідомляють нам про це. Вони навіть знімуть рекламу Супербоулу, стверджуючи, що їх змушують мовчати, хоча саме вони відмовляються надавати нам інформацію, яку, як вони нібито мають», – сказав він.

До слова, соратниця фінансита, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл відмовилася відповідати на запитання під час слухань у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників США. 

Максвелл скористалася правом, гарантованим п’ятою поправкою до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти себе.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кір Стармер очолив уряд після перемоги Лейбористської партії на виборах 2024 року
Майбутнє британського прем'єра під загрозою: у партії назрів внутрішній бунт
Вчора, 08:49
Принцеса Метте-Маріт заявила, що «збирається з силами», щоб пояснити причини своїх контактів із Епштейном
Кронпринцеса Норвегії вибачилася за зв'язки з Епштейном
8 лютого, 08:59
Франція викрила російську кампанію з фейками проти Макрона
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
6 лютого, 15:19
Ім’я власниці Linea 12 Маші Манюк згадується в архівах у справі Епштейна
Власниця київської агенції відповіла на згадку у справі Епштейна
2 лютого, 17:49
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
Starlink стає непридатним для використання на швидкісних БпЛА, які Росія застосовує для атак
SpaceX зламала дронову тактику РФ: Starlink більше не допомагає атакам з повітря
1 лютого, 04:46
Маск показався на форумі в Давосі
Маск пожартував з Ради миру Трампа
23 сiчня, 07:59
Гегсет сказав, що Grok використовуватимуть в Міністерстві війни найближчим часом
Чат-бот Маска Grok зі штучним інтелектом використовуватимуть в Пентагоні
13 сiчня, 05:28
Маск звинуватив Велику Британію у фашизмі через загрозу блокування X
Маск звинуватив Велику Британію у фашизмі через загрозу блокування X
11 сiчня, 06:26

Соціум

У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8
ЄС підготував заборону для компаній на знищення непроданого одягу
ЄС підготував заборону для компаній на знищення непроданого одягу
ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі
ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua