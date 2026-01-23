Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі

Трамп звернувся безпосередньо до Карні, заявивши, що Рада миру відкликає своє запрошення

У Давосі прем’єр Канади виступив проти політики тиску з боку великих держав, натякаючи на США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що створена ним Рада миру відкликала запрошення Канаді приєднатися до організації. Заява пролунала після виступу прем’єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де той розкритикував тактику примусу з боку великих держав, пише «Главком».

У дописі в соціальній мережі, опублікованому після повернення зі Швейцарії, Трамп звернувся безпосередньо до Карні, заявивши, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо вступу Канади до, за його словами, «найпрестижнішої ради лідерів, яка будь-коли збиралася».

«Шановний прем'єр-міністре Карні! Цим листом повідомляємо, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до найпрестижнішої Ради лідерів, яка коли-небудь збиралася», – написав Трамп.

Як повідомлялось, на початку тижня Карні опинився в центрі уваги після промови в Давосі, у якій закликав так звані «середні держави» об’єднуватися для протидії тиску з боку глобальних гравців. Хоча імені Трампа він прямо не називав, канадський прем’єр розкритикував використання тарифів, фінансової інфраструктури та ланцюгів постачання як інструментів примусу.

У відповідь Трамп під час власного виступу в Давосі жорстко звернувся до Карні, заявивши, що Канада має бути більш вдячною за внесок США в її оборону, і наголосив на залежності Оттави від Вашингтона. Офіс канадського прем’єра наразі не надав офіційного коментаря щодо рішення Ради миру.

Повернувшись до Канади, Карні знову підкреслив, що його країна повинна відігравати активнішу роль у світі, особливо на тлі зростання популізму та націоналізму, і назвав різноманіття ключовою силою канадського суспільства.

До слова, «Главком» публікував повний текст виступу Карні в Давосі.