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Польща на шість років заборонила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Польща на шість років заборонила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів
Українця доправили до прикордонного переходу та передали українським службам
фото: Прикордонна служба Польщі

За організацію нелегальної міграції з Білорусі Польща депортувала 27-річного українця 

З території Польщі депортували 27-річного громадянина України, який займався організацією незаконного перетину кордону для мігрантів із Білорусі. Окрім вислання, йому заборонили в'їзд до Польщі та всіх країн Шенгенської зони на шість років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Українця затримали під час розслідування схеми нелегальної міграції. Правоохоронці встановили, що чоловік координував перехід мігрантів через польсько-білоруський кордон, після чого особисто перевозив їх на автомобілі вглиб країни.

«Громадянин України, повністю усвідомлюючи, що порушує закон, отримував від незаконної діяльності значні фінансові вигоди», – зазначила польська Прикордонна служба.

Подальше перебування чоловіка в країні визнали загрозою для громадського порядку та безпеки. Рішення про депортацію ухвалив комендант Прикордонної служби в Білій-Підляській.

Співробітники оперативно-розшукового відділу Надбужанського підрозділу під наглядом Окружної прокуратури в Любліні доставили порушника до пункту пропуску та офіційно передали українським прикордонникам.

«Висланий громадянин України протягом шести років не зможе повернутися до Польщі», – повідомили польські прикордонники. Це означає паралельну заборону на пересування Шенгенською зоною.

«Главком» писав, що Польща вирішила депортувати громадянина України, який у водоймі виловив гігантського сома, оскільки його подальше перебування в країні «становить загрозу для громадського порядку». Речниця Надвіслянського відділу Прикордонної служби заявила, що окрім депортації, українцю заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на наступні п'ять років. Чоловіка доправили на КПП у Дорогуську того ж дня та передали українським прикордонникам.

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Теги: Білорусь Польща українці депортація

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