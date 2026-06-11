Викрадення двох українців у Вроцлаві: правоохоронці затримали зловмисників

Викрадачам загрожує ув'язнення на строк до 25 років

Наприкінці травня у Вроцлаві двох 20-річних громадян України викрали та незаконно утримували в підвалі, вимагаючи від них гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

За даними поліції, під приводом надання послуги одного з українців заманили на подвір’я на вулиці Бардзькій, а іншого – на парковку на вулиці Свірадовській. Там їх затягли до автомобілів і пізніше українці опинилися у підвалі ресторану у старій частині міста.

Викрадачі погрожували українцям і застосовували до них силу. Вони змусили молодих чоловіків передати їм паролі до банківських додатків та позичити гроші у знайомих. Мета полягала в тому, щоб українці віддали нападникам якомога більше грошей.

Поліцейські встановили, а потім затримали чотирьох викрадачів. Це громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років. Вони відповідатимуть за позбавлення волі з особливими муками, розбій, вимагання та побиття. Усі четверо були взяті під варту.

Викрадачам загрожує тюремне ув'язнення на строк до 25 років.

До слова, у столиці Польщі правоохоронці затримали п’ятьох місцевих підлітків, яких підозрюють у жорстокому побитті трьох неповнолітніх громадян України. Інцидент, що викликав значний суспільний резонанс, стався на одному з мостів у центрі Варшави. Один із постраждалих українців опинився в лікарні з важкими травмами.

Згодом український консул відвідав 16-річного Артема, який отримав тяжкі травми внаслідок нападу на Свєнтокшиському мосту у Варшаві 7 травня.