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У Нідерландах авто в'їхало у групу школярів: троє загиблих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Нідерландах авто в'їхало у групу школярів: троє загиблих
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини інциденту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Двоє дітей і дорослий загинули після наїзду авто на групу велосипедистів

У провінції Зеландія на півдні Нідерландів автомобіль збив групу велосипедистів, які брали участь у шкільній поїздці. Внаслідок аварії загинули двоє дітей та один дорослий. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Ще четверо дітей зазнали тяжких травм. Їх госпіталізували до медичних закладів у Нідерландах та сусідній Бельгії. За даними організації «Регіон безпеки Зеландії», у групі перебували 14 школярів та двоє дорослих супроводжуючих.

Аварія сталася на провінційній дорозі поблизу населеного пункту Фогельварде, приблизно за 200 кілометрів на південь від Амстердама. Дорога проходить через сільськогосподарські угіддя.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини інциденту. Інформацію про водія автомобіля влада поки не оприлюднювала.

Як зазначає AP, подібні ДТП за участю великої групи велосипедистів є рідкісними для Нідерландів, де велосипедний транспорт широко поширений, а дорожня інфраструктура зазвичай передбачає окремі велодоріжки.

Нагадаємо, поблизу польського міста Рогожно (Великопольське воєводство) сталася масштабна залізнична аварія – пасажирський потяг на переїзді на швидкості врізався у вантажне авто. Внаслідок потужного удару одна людина загинула, ще щонайменше кільканадцять пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.

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Теги: ДТП Нідерланди аварія

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