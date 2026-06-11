Москва вперше за 23 роки скасувала святковий концерт до дня Росії на Червоній площі

Святкування перенесли в інше місце

У Росії скасували традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За даними видання MSK1, замість головної площі країни-агресорки захід перенесли до культурного центру «Мосрада» на Преображенській площі. Святкову програму суттєво скоротили та скасували участь відомих російських «зірок», таких як Шаман, Лариса Доліна та Олександр Буйнов, які мали виступати разом із Надією Бабкіною. Анонсу події на сайті мерії Москви взагалі немає.

Чому відбулися такі зміни і як виглядатиме підсумковий список номерів – невідомо.

Водночас пропагандистський телеканал «Росія 1» все ж планує трансляцію святкового концерту. Проте, за даними медіа, цей ефір запишуть заздалегідь на закритій «ЦСКА Арені» 11 червня, щоб приховати зрив урочистостей у центрі російської столиці.

Зауважимо, святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року.

Нагадаємо, 9 травня на Червоній площі відбувся Парад Перемоги – вперше з 2007 року без військової техніки. Міноборони Росії пояснило таке рішення «поточною оперативною обстановкою ситуацією». Воно тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста.

«Главком» писав, що цьогорічне святкування 9 травня в Москві, яке традиційно слугувало головним інструментом демонстрації військової могутності та ідеологічної впевненості Кремля, перетворилося на свідчення вразливості російського режиму.

До слова, парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.