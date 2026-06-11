РФ почала будівництво нової військової бази біля кордону з Фінляндією

Військову базу росіяни будують посеред лісу

У Петрозаводську навесні розпочалося будівництво нової військової бази, яке просувається стрімкими темпами. Наразі ведеться будівництво близько десяти великих казарм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське видання Yle.

«Масштаби будівельних робіт є значними, якщо врахувати, що раніше в Петрозаводську лише проводилися ремонтні роботи на старих військових об’єктах. Нова військова база з’явиться за кілька кілометрів від міста Петрозаводська», – йдеться у матеріалі.

фото: Planet Labs PBC/Yle

Зазначається, що військову базу росіяни будують посеред лісу. Перші сліди вирубки стали помітні на супутникових знімках, зроблених у листопаді 2025 року. Земляні роботи в цьому районі розпочалися минулої зими. Ця інформація була підтверджена документом, у якому йшлося про підключення нерухомості майбутньої військової частини до водопровідної та каналізаційної мережі Петрозаводська. Витрати на водопровідні та каналізаційні роботи оцінили майже в €5,9 млн.

У Росії інформація про будівельні роботи з'явилася у публічному просторі лише тиждень тому, коли заступник міністра оборони Павло Фрадков здійснив інспекційну поїздку на будівельний майданчик. За даними влади, у цьому районі з'явиться понад 50 різних об'єктів, таких як казарми, житлові багатоквартирні будинки та спортивні майданчики.

За оцінками Марко Еклунда, казарми мають типову для російської армії конструкцію – три-чотири поверхи, розміром приблизно 65 на 24 м. Це дозволяє розмістити значну кількість особового складу. Експерт припускає, що база може вмістити від 4 до 6 тис. військовослужбовців. Йдеться про потенційне формування мотострілецької бригади або навіть частин нової дивізії, які Росія паралельно створює в регіоні Карелії.

Нагадаємо, Росія прискорила розбудову військової інфраструктури вздовж кордонів із країнами НАТО – супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і майданчики для техніки одразу в кількох стратегічних районах.