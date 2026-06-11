У Пентагоні стався викид небезпечних речовин: влада заявила про термінову евакуацію персоналу

Пожежні машини біля Пентагону під час інциденту з небезпечними матеріалами

Кілька поверхів будівлі Пентагону заблоковано

У будівлі Міністерства оборони США (Пентагон) стався інцидент із небезпечними матеріалами. Через загрозу для персоналу влада була змушена терміново евакуювати кілька поверхів будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами офіційного представника Пентагону Джеффа Парнелла, тривогу підняли внутрішні системи безпеки відомства. Вони зафіксували різке погіршення якості повітря в одному з крил будівлі.

«Внутрішні системи виявили проблему з якістю повітря, яка вимагає превентивних заходів доти, доки не буде визначено ступінь її серйозності», – пояснив Парнелл.

Наразі на місці події працюють посилені підрозділи пожежної служби та фахівці з хімічного й радіологічного захисту. Вони намагаються встановити точне джерело викиду та характер небезпечної речовини. Інформація про можливих постраждалих або загрозу теракту наразі не надходила.

У дописі пожежної та екстреної служби Арлінгтона в соціальних мережах йдеться, що команда з небезпечних матеріалів пожежної служби округу Арлінгтон працює в Пентагоні «під час інциденту з небезпечними матеріалами».

«Це додаткове тестування може тривати від однієї до двох годин. Групи реагування вже на місці та готові надати допомогу мешканцям будівлі за потреби», – йдеться у повідомленні.

«Главком» писав, що Пентагон посилив занепокоєння через ймовірне зростання шпигунської активності Ізраїлю проти США. На цьому тлі американське оборонне відомство підвищило рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня.