Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу

Президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС готувати відповідь на тарифи Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона. Цю позицію він озвучив під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі, повідомляє «Главком».

Макрон прямо пов’язав критику США з торговельною та політичною стратегією адміністрації Дональда Трампа, яка, на його думку, підриває європейську єдність і правила міжнародної взаємодії. Президент Франції зазначив, що Європа входить у період, де дедалі частіше домінує силовий підхід, а не узгоджені правила. Він наголосив, що континент не може приймати це як норму.

«Європа повинна захищати мультилатералізм, який служить нашим інтересам та інтересам усіх тих, хто відмовляється підкоритися грубій силі», – заявив Макрон. Він підкреслив, що відповіддю на тиск має бути не ізоляція, а скоординована політика всередині ЄС та активний діалог із партнерами.

Як приклад такої стратегії французький лідер навів спільну європейську місію до Гренландії, організовану після погроз Трампа, а також консультації в рамках G7. На його думку, це демонструє здатність Європи діяти разом, коли її інтереси під питанням. Макрон також дав зрозуміти, що ЄС має готові економічні важелі впливу на США.

«Європа має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають і коли не дотримуються правил гри», – сказав він, маючи на увазі можливі контрзаходи проти американських тарифів. Французький президент не закликав до конфронтації зі Сполученими Штатами, але чітко окреслив межу: європейці не повинні діяти з позиції слабкості або страху.

Раніше Трамп оприлюднив фрагмент розмови з Еммануелем Макроном, у якому французький президент висловлював нерозуміння щодо американської позиції стосовно Гренландії. Цей крок був сприйнятий у Парижі як нетиповий і навіть недипломатичний.