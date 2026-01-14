Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцом – Axios

65-річний Пахлаві намагається позиціонувати себе як «перехідного» лідера на випадок падіння іранського режиму

Це перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента США

Спецпосланець президента США Стів Віткофф таємно зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Видання зазначає, що це була перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента Дональда Трампа від початку протестів. Пахлаві – син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року – очолює опозиційну фракцію, перебуваючи в США. Він намагається позиціонувати себе як «перехідний» лідер у разі падіння режиму.

Зазначається, що представники Білого дому провели засідання, на якому обговорювалися варіанти реагування на протести. Трамп на засіданні не був присутній.

Високопоставлений чиновник США повідомив Axios, що обговорення в адміністрації перебувають на відносно ранній стадії. За даними джерела, безпосередньо обізнаного з ситуацією, державний секретар Марко Рубіо нещодавно на закритих зустрічах заявив, що на цьому етапі адміністрація розглядає некінетичні методи реагування, щоб допомогти протестувальникам.

Нагадаємо, ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько. Водночас він порекомендував американським громадянам терміново залишити іранську територію.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».