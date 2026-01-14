Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцом – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцом – Axios
65-річний Пахлаві намагається позиціонувати себе як «перехідного» лідера на випадок падіння іранського режиму
фото: Reuters

Це перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента США

Спецпосланець президента США Стів Віткофф таємно зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Видання зазначає, що це була перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента Дональда Трампа від початку протестів. Пахлаві – син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року – очолює опозиційну фракцію, перебуваючи в США. Він намагається позиціонувати себе як «перехідний» лідер у разі падіння режиму.

Зазначається, що представники Білого дому провели засідання, на якому обговорювалися варіанти реагування на протести. Трамп на засіданні не був присутній.

Високопоставлений чиновник США повідомив Axios, що обговорення в адміністрації перебувають на відносно ранній стадії. За даними джерела, безпосередньо обізнаного з ситуацією, державний секретар Марко Рубіо нещодавно на закритих зустрічах заявив, що на цьому етапі адміністрація розглядає некінетичні методи реагування, щоб допомогти протестувальникам.

Нагадаємо, ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько. Водночас він порекомендував американським громадянам терміново залишити іранську територію.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

Читайте також:

Теги: Іран протест Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає
Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає
Вчора, 23:18
Речник посольства Китаю в США заявив, що у тарифних війнах немає переможців
Китай відреагував на додаткові мита проти торговельних партнерів Ірану
Вчора, 12:15
Валюта Ірану знецінилася майже до нуля
Економіка Ірану впала до нульових значень – дані Google
12 сiчня, 14:17
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
10 сiчня, 23:59
Спецпредставник Трампа каже, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах
6 сiчня, 21:23
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46
За даними журналістів, Віткофф (ліворуч) організовував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо
Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News
22 грудня, 2025, 21:56
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
15 грудня, 2025, 05:51
«Розпочали зустріч», – повідомив президент
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
14 грудня, 2025, 17:43

Політика

США ініціювали арешт десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою
США ініціювали арешт десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою
Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцом – Axios
Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцом – Axios
Клінтони відмовилися свідчити у справі Епштейна
Клінтони відмовилися свідчити у справі Епштейна
«Не знаю, як він живий». Міністр охорони здоров'я США розповів про харчування Трампа
«Не знаю, як він живий». Міністр охорони здоров'я США розповів про харчування Трампа
Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок
Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок
Румунія підтвердила готовність до об'єднання з Молдовою
Румунія підтвердила готовність до об'єднання з Молдовою

Новини

В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua