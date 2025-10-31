Головна Світ Політика
Ядерні випробування. Німеччина звернулася із закликом до США та Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ядерні випробування. Німеччина звернулася із закликом до США та Росії
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Берлін не зовсім розуміє слів Дональда Трампа щодо ядерних випробувань
фото: REUTERS/Christian Mang

Очільник МЗС Німеччини вважає заяву Трампа реакцією на ядерне озброєння Росії 

Німеччина закликала США та Росію не відновлювати випробування ядерної зброї. З цією заявою до країн звернувся міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на агенцію dpa-AFX, пише «Главком».

30 жовтня Йоганн Вадефуль мав візит до Сирії, де в міністра запитали його думку щодо заяви президента США про початок випробувань ядерної зброї. Міністр відповів, що Берлін не зовсім розуміє слів Дональда Трампа. «Те, що оголосив президент Трамп, є, імовірно, реакцією на те, що Росія в минулому використовувала системи з ядерним двигуном», – зазначив Йоганн Вадефуль.

Голова МЗС також зауважив, що німецькому уряду необхідно ще обговорити це питання зі США. «Важливо, щоб усі п’ять держав, які володіють ядерною зброєю, продовжували дотримуватись мораторію на випробування. Я закликаю: мораторій має бути збережений», – заявив міністр.

Йоганн Вадефуль резюмуючи, згадав про Північну Корею відзначивши її як єдину країну, що проводила ядерні випробування у 21 столітті.

Рішення про проведення ядерних випробувань засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Зокрема він розкритикував президента США Дональда Трампа через його наказ про відновлення випробувань ядерної зброї. Антоніу Гутерреш стверджує, що в сучасному суспільстві ризики застосування ядерної зброї й так «тривожно високі».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн. Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

Теги: ядерна зброя Німеччина США росія

