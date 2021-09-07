Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану
У «Талібані» відзначили, що склад уряду, який оголошено 7 вересня, тимчасовий
Терористичний рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, у вівторок, 7 вересня, оголосив склад свого уряду. Про це повідомляє телеканал Ariana News.
Так, виконувати обов'язки прем'єр-міністра Афганістану призначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда. Його заступником буде мулла Абдул Гані Барадар.
- Міністром оборони Афганістану призначено сина засновника «Талібану» Мухаммада Якуба Муджахіда.
- Главою МВС Афганістану призначено сина засновника «Мережі Хаккані» – Сіраджуддіна Хаккані.
- Міністром культури й інформації призначили Забіхулу Муджахіда.
- Мулла Амір Хан Муттакі став міністром закордонних справ.
- Абдул Хак Васік працюватиме міністром розвідки Афганістану.
- Міністром економіки призначили Мохаммада Ханіфа.
У «Талібані» відзначили, що склад уряду, який оголошено, тимчасовий.
Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.
Нагадаємо, у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.
Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.
Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.