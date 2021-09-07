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    Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану

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    Тимчасовим главою уряду Афганістану призначено муллу Мохаммада Хасана Ахунда - Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану
    Тимчасовим главою уряду Афганістану призначено муллу Мохаммада Хасана Ахунда
    Скріншот з відео Ariana News

    У «Талібані» відзначили, що склад уряду, який оголошено 7 вересня, тимчасовий

    Терористичний рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, у вівторок, 7 вересня, оголосив склад свого уряду. Про це повідомляє телеканал Ariana News.

    Так, виконувати обов'язки прем'єр-міністра Афганістану призначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда. Його заступником буде мулла Абдул Гані Барадар.

    • Міністром оборони Афганістану призначено сина засновника «Талібану» Мухаммада Якуба Муджахіда.
    • Главою МВС Афганістану призначено сина засновника «Мережі Хаккані» – Сіраджуддіна Хаккані.
    • Міністром культури й інформації призначили Забіхулу Муджахіда.
    • Мулла Амір Хан Муттакі став міністром закордонних справ.
    • Абдул Хак Васік працюватиме міністром розвідки Афганістану.
    • Міністром економіки призначили Мохаммада Ханіфа.

    У «Талібані» відзначили, що склад уряду, який оголошено, тимчасовий.

    Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

    Нагадаємо, у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

    Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

    Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

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    Теги: Афганістан кадрові зміни політика Талібан уряд Амір Хан
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    Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану