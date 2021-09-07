Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану

У «Талібані» відзначили, що склад уряду, який оголошено 7 вересня, тимчасовий

Терористичний рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, у вівторок, 7 вересня, оголосив склад свого уряду. Про це повідомляє телеканал Ariana News.

Так, виконувати обов'язки прем'єр-міністра Афганістану призначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда. Його заступником буде мулла Абдул Гані Барадар.

Міністром оборони Афганістану призначено сина засновника «Талібану» Мухаммада Якуба Муджахіда.

Главою МВС Афганістану призначено сина засновника «Мережі Хаккані» – Сіраджуддіна Хаккані.

Міністром культури й інформації призначили Забіхулу Муджахіда.

Мулла Амір Хан Муттакі став міністром закордонних справ.

Абдул Хак Васік працюватиме міністром розвідки Афганістану.

Міністром економіки призначили Мохаммада Ханіфа.

У «Талібані» відзначили, що склад уряду, який оголошено, тимчасовий.

Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

Нагадаємо, у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.