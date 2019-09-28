У Сенаті США хочуть вивчити «дослівну стенограму» розмови Трампа й Зеленського



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Американська сенаторка Дайана Фейнстейн назвала скаргу викривача «дуже достовірною»

В скарзі розвідника йшлося про існування дослівної стенограми розмови, а не тієї, що була представлена громадськості

Американська сенаторка Дайана Фейнстейн вимагає від адміністрації Трампа надати Конгресу дослівну стенограму телефонного спілкування президентів України й США, про наявність якої стало відомо лише напередодні зі скарги викривача.

«Я вважаю, що скарга викривача є дуже достовірною. Вона стверджує, що президент скористався своїми повноваженнями, щоби домогтися політичної прихильності від іноземної країни, а персонал Білого дому знав, що це неправильно, й намагався приховати це, втаївши деталі розмови з Президентом України Зеленським», - заявила представниця Демократичної партії.

При цьому вона звернула увагу, що в скарзі йшлося про існування дослівної стенограми розмови, а не тієї, що була представлена громадськості й містила матеріали на основі нотаток присутніх.

«Якщо це так, її (дослівну стенограму - ред.) слід надати на розгляд Конгресу. Конгрес має обов'язок контролю за виконанням Конституції», - наголосила американська сенаторка.

Вона також підкреслила, що важливо встановити, хто вчинив дії, спрямовані на приховування подробиць телефонної розмови, а також наскільки ретельно це було виконано.

Як відомо, у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

До слова, за інформацією ЗМІ, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер йде з посади на тлі скандалу з імпічментом Трампу.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.