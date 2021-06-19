Вчені назвали нові симптоми індійського штаму Covid-19

Лихоманка, кашель, втомлюваність, втрата смаку та нюху залишаються одними з найбільш показових симптомів захворювання

Штам коронавірусу, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій, пише «МедікФорум».

Лихоманка, кашель, втомлюваність, втрата смаку та нюху залишаються одними з найбільш показових симптомів захворювання. Однак у нового штаму також є і нові симптоми, які більше нагадують застуду.

Захворювання може відчуватися як застуда або деякий дискомфорт, що нагадує алергічну реакцію або поліноз.

«Будь-яке відчуття, яке здається нетиповим, дивним, - це вагома причина, щоб ізолюватися і пройти тест», - сказав професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор.

Новий варіант Covid-19 легше проникає в організм, долаючи опір імунної системи.

Нагадаємо, уряд Латвії у вівторок, 15 червня скасував вимогу використовувати маски на вулиці, де спостерігається інтенсивний рух людей.

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