Китай надає Росії технології для війни проти України – розвідка США

КНР надає технології подвійного призначення, які російські військові використовують для війни в Україні

Пекін став одним з найбільш важливих партнерів для Москви після повномасштабного вторгнення в Україну

Китай надає російським компанія обладнання та технології для військового виробництва, попри запровадженні санкції. Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

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Американська розвідка стверджує, що КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для війни в Україні, попри санкцій та експортний контроль.

«Митні записи показують, що державні оборонні компанії КНР надають навігаційне обладнання, технологію глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями», – йдеться у звіті.

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Крім того, за даними розвідки США, Пекін став одним з найбільш важливих партнерів для Москви після повномасштабного вторгнення в Україну. Майже всі розрахунки за торгівлю здійснюються у китайських юанях, Китай збільшив імпорт енергоносіїв з Росії, а фінансові установи обох країн суттєво розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

«Бракує інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам кінцевого використання (товарів подвійного призначення – «Главком») в КНР, що проводяться урядом США в рамках експортного контролю», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії. Пекін експортував до Росії на $225 млн кераміки, яка використовується в бронежилетах.