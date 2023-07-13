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Голлівудські кіноактори оголосили величезний страйк: що трапилось

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голлівудські кіноактори оголосили величезний страйк: що трапилось
Після початку страйку члени Гільдії акторів не зніматимуться у фільмах та серіалах, а також не братимуть участь у промокампаніях проектів
фото з відкритих джерел

Актори вимагали підвищення заробітної плати, проте продюсери їм відмовили

Гільдія кіноакторів США розпочне страйк після провальних переговорів із продюсерами. Про це повідомляє Variety.

Масовий страйк в кіно та телеіндустрії

У своїй заяві Гільдія кіноакторів, а саме Американська федерація артистів телебачення та радіо (Sag-Aftra), яка представляє 160 тис. акторів, повідомила, що її комітет на переговорах одноголосно проголосував за рекомендацію початку страйку. Діалог тривав 12 днів, однак у результаті сторони не досягли згоди.

Наголошується, що Рада Гільдії має намір провести збори, щоб офіційно схвалити початок страйку. Таким чином, це буде перший з 1980 року подібний страйк акторів.

Глава профспілки Френ Дрешер назвала умови продюсерів образливими та неповажними. Члени Гільдії вимагали підвищення заробітної плати, відрахування від показів на стрімінгових сервісах та запровадження обмежень на використання штучного інтелекту у кіно та телебаченні.

Як протестуватимуть актори

Після початку страйку члени Гільдії не зніматимуться у фільмах та серіалах, а також не братимуть участь у промокампаніях проектів. Крім цього, артисти перестануть давати інтерв'ю та розміщувати пости у соціальних мережах, присвячені картинам, не будуть відвідувати прем'єри стрічок та просувати проєкти на різноманітних заходах.

Очікується, що страйк матиме негативний вплив на рекламу кінохітів цього літа. Так, наприклад, сьогоднішню прем'єру біографічного фільму Крістофера Нолана «Оппенгеймер» у Лондоні перенесено на годину раніше, щоб акторський склад міг бути присутнім незалежно від результату страйку.

Світові прем’єри інших великих комерційних фільмів, зокрема «Барбі» та сьомої частини франшизи «Місія неможлива», вже відбулися, але їхнім зіркам буде заборонено брати участь у подальших рекламних заходах. Страйк акторів також може відкласти вручення премії «Еммі» до пізньої осені або навіть наступного року.

Нагадаємо, раніше невідомі побили українського актора в Ірландії. П'ятеро молодиків підійшли до Олександра Грекова, коли він курив на вулиці після вистави, відібрали цигарки та побили.

Теги: голлівудський актор США актор

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