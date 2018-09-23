США відклали запровадження санкцій проти Дерипаски



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EN+ та RUSAL звернулись до уряду США про зміни в структурі корпоративного управління

Своїм рішенням від 21 вересня міністерство фінансів США продовжило дію відповідних ліцензій, відтермінувавши запровадження санкцій проти компаній EN+ та RUSAL до 12 листопада, 2018 року. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

«EN+ та RUSAL звернулись до уряду США про зміни в структурі корпоративного управління, які можуть призвести до значних змін у контролі. Для того, щоб мати достатній час на розгляд, ми подовжуємо дію ліцензій до 12 листопада», - заявив речник міністерства фінансів США.

6 квітня міністерство фінансів США включило до санкційного переліку компанії EN+ та RUSAL за те, що вони перебувають у власності, під контролем, прямим, чи опосередкованим російського олігарха Олега Дерипаски. Санкції мали вступити в дію 23 жовтня.

Оголошення про запровадження санкцій в квітні мало негативний вплив на світові ринки алюмінію, адже RUSAL є другим у світі виробником цього металу.

У квітні Дерипаска, щоб переконати уряд США послабити санкції, погодився обмежити свою долю у EN+ до менш ніж 50 відсотків та погодився на призначення незалежних директорів до ради компанії. За три місяці після оголошення відповідних планів, компанія досі не назвала кандидатів на посади незалежних директорів, або ж покупця акцій Дерипаски.

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.

Під санкції потрапили 33 представники міноборони та розвідки РФ.

Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

Також США запровадили нові санкції проти Китаю через військові угоди з РФ.

Джерело: Голос Америки