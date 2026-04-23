Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)

Головний герой «Гаррі Поттера» підписав українську марку

Українка з Тернополя Діана Паско в США зустріла актора Даніеля Редкліффа, який зіграв головного героя фільмів про Гаррі Поттера. Актор проявив прихильність до України та сфотографувався з дівчиною. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Діани Паско у Тhreads.

Історія публікації українки про її зустріч із зіркою «Гаррі Поттера» почалася з допису української співачки Джамали. Артистка опублікувала допис у Тhreads та запитала українців, чим вони можуть її здивувати після новин про те, що співачка Дуа Ліпа задонатила на ЗСУ, а актор Олександр Рудинський зіграє у фільмі від Netflix.

«Моя душа потребує добрих новин. Накидайте, що почули чи побачили Рудинський, Дуа Ліпа, ще?» – написала Джамала.

Історія зустрічі українки з Даніелем Редкліффом

На це питання відповіла Діана Паско та поділися ще однією новиною. У США вона зустріла зірку «Гаррі Поттера» Даніеля Редкліффа. Актор не відмовив дівчині у фото та навіть підписав їй листівку.

«Він неймовірний! Такий добрий, щирий і простий водночас! Мрія дитинства збулася!» – написала дівчина.

Зірка «Гаррі Поттера» підписав українську марку з українським кораблем

Американський актор залишив фотограф на популярній українській марці з воєнним кораблем. Коли Даніель Редкліфф дізнався, що дівчина з України, то одразу поцікався, як вона.

«Зустріла днями Гаррі Потера (Даніеля Редкліффа) і Драко (Тома Фелтона). Даніель як почув, що я з України одразу підійшов узяв за руку, запитав як я? Було видно співчуття і підтримку в його очах і підписав українську марку з воєнним кораблем!! Найкращий актор із дитинства!» – поділилася дівчина.

Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США

Крім цього, тернополянка зустріла ще одного головного актора фільмів про Гаррі Поттера – Тома Фелтона, який зіграв Драко Малфоя. Однак із ним українка мало поспілкувалася, оскільки він був зайнятий.

«Він швидко пробігся, залишив пару автографів, але поспішав додому собаку вигуляти й погодувати», – написала блогерка.

Українка зустріла Тома Фелтона

Реакція українців

У коментарях українці раділи, що їхній улюблений актор підтримує Україну. Також користувачі згадували відомі фрази з фільму:

«Фух ну хоч Гаррі Поттер на нашій стороні».

«Бо світло можна знайти навіть у найтемніші часи».

«Як круто, що він на нашій стороні».

«Це моя мрія дитинства. Щиро радію за вас».

«Том теж за нас із самого початку».

«Ви здійснили мрію всіх міленіалів».

Нагадаємо, торік компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про «Гаррі Поттера» у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом.

Також повідомлялося, американський телевізійний канал HBO показав залаштунки знімань серіалу «Гаррі Поттер». Кадр, який з'явився у мережі, за один день зібрав понад мільйон вподобайок та тисячі коментарів.