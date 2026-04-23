Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)

Юлія Відміцька
Українка Діана Паско зустріла зірку «Гаррі Поттера» Даніеля Редкліффа
Головний герой «Гаррі Поттера» підписав українську марку

Українка з Тернополя Діана Паско в США зустріла актора Даніеля Редкліффа, який зіграв головного героя фільмів про Гаррі Поттера. Актор проявив прихильність до України та сфотографувався з дівчиною. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Діани Паско у Тhreads.

Історія публікації українки про її зустріч із зіркою «Гаррі Поттера» почалася з допису української співачки Джамали. Артистка опублікувала допис у Тhreads та запитала українців, чим вони можуть її здивувати після новин про те, що співачка Дуа Ліпа задонатила на ЗСУ, а актор Олександр Рудинський зіграє у фільмі від Netflix.

«Моя душа потребує добрих новин. Накидайте, що почули чи побачили Рудинський, Дуа Ліпа, ще?» – написала Джамала.

Історія зустрічі українки з Даніелем Редкліффом

На це питання відповіла Діана Паско та поділися ще однією новиною. У США вона зустріла зірку «Гаррі Поттера» Даніеля Редкліффа. Актор не відмовив дівчині у фото та навіть підписав їй листівку.

«Він неймовірний! Такий добрий, щирий і простий водночас! Мрія дитинства збулася!» – написала дівчина.

Зірка «Гаррі Поттера» підписав українську марку з українським кораблем
Американський актор залишив фотограф на популярній українській марці з воєнним кораблем. Коли Даніель Редкліфф дізнався, що дівчина з України, то одразу поцікався, як вона.

«Зустріла днями Гаррі Потера (Даніеля Редкліффа) і Драко (Тома Фелтона). Даніель як почув, що я з України одразу підійшов узяв за руку, запитав як я? Було видно співчуття і підтримку в його очах і підписав українську марку з воєнним кораблем!! Найкращий актор із дитинства!» – поділилася дівчина.

Крім цього, тернополянка зустріла ще одного головного актора фільмів про Гаррі Поттера – Тома Фелтона, який зіграв Драко Малфоя. Однак із ним українка мало поспілкувалася, оскільки він був зайнятий.

«Він швидко пробігся, залишив пару автографів, але поспішав додому собаку вигуляти й погодувати», – написала блогерка.

Реакція українців

У коментарях українці раділи, що їхній улюблений актор підтримує Україну. Також користувачі згадували відомі фрази з фільму:

«Фух ну хоч Гаррі Поттер на нашій стороні».

«Бо світло можна знайти навіть у найтемніші часи».

«Як круто, що він на нашій стороні».

«Це моя мрія дитинства. Щиро радію за вас».

«Том теж за нас із самого початку».

«Ви здійснили мрію всіх міленіалів».

Нагадаємо, торік компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про «Гаррі Поттера» у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом.

Також повідомлялося, американський телевізійний канал HBO показав залаштунки знімань серіалу «Гаррі Поттер». Кадр, який з'явився у мережі, за один день зібрав понад мільйон вподобайок та тисячі коментарів. 

Читайте також

Щорічний саміт лідерів має відбутися 7–8 липня в Анкарі
Трамп та НАТО: чого чекати на щорічному саміті в Анкарі
3 квiтня, 17:02
Тегеран заперечує сам факт перемов з Вашингтоном
МЗС Ірану заперечив будь-які перемовини зі США
23 березня, 15:06
Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
25 березня, 23:29
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
1 квiтня, 01:45
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Найбільший атомний авіаносець ВМС США «Джеральд Р. Форд»
Суперавіаносець США застряг у нескінченній місії: подробиці
14 квiтня, 15:21
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
16 квiтня, 23:13
Politico: Трамп стикається зі світом, який стає дедалі більш непокірним
Politico: Трамп стикається зі світом, який стає дедалі більш непокірним
17 квiтня, 01:45
Буданов має принципову позицію щодо природи корупції
Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини
20 квiтня, 15:22

Шоу-біз

Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)
Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)
Головний байопік 2026 року та стрічка за участю ГУР та СБУ. Кінопрем'єри тижня
Головний байопік 2026 року та стрічка за участю ГУР та СБУ. Кінопрем'єри тижня
У день свого ювілею Наталя Сумська вийде на сцену у легендарній виставі
У день свого ювілею Наталя Сумська вийде на сцену у легендарній виставі
«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам
«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам
«Я не достойний тієї трійки!» Козловський звернувся до своєї вчительки з музики на концерті (відео)
«Я не достойний тієї трійки!» Козловський звернувся до своєї вчительки з музики на концерті (відео)
У мережі розгорівся скандал між письменницею та військовою: деталі
У мережі розгорівся скандал між письменницею та військовою: деталі

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
