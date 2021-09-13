США забрали Patriot із Саудівської Аравії

Саудівська Аравія залишилася без американської протиракетної оборони

Військові США забрали свою найсучаснішу систему протиракетної оборони та батареї Patriot із Саудівської Аравії. Про це повідомляє AP.

Таке рішення ухвалили незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських бойовиків-хуситів.

У той час як десятки тисяч американських військових залишаються на Аравійському півострові, в якості противаги збройним силам Ірану, арабські країни Перської затоки стурбовані планами США на майбутнє, оскільки американські військові протистоять зростаючій загрозі в Азії, яка потребує залучення засобів протиракетної оборони.

Передислокація системи Patriot з авіабази принца Султана біля Ер-Ріяда сталася, коли союзники Штатів у Перській затоці спостерігали за виведенням американських військових з Афганістану.

Збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Аллах», що захопили столицю Сану та значну частину північних районів країни, протистоять урядовим військам, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів. У грудні 2018 року в Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та єменським урядом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розглянуть запит України щодо надання озброєння.

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