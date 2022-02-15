Російське вторгнення. США закликали своїх громадян покинути Молдову

«Не подорожуйте до Придністров’я через незвичні переміщення російських військ навколо України» – США

Молдова до можливої військової ескалації

Посольство США закликало своїх громадян покинути Республіку Молдова й особливо Придністров’я через високу військову активність російських військових. Про це йдеться в оголошенні на сайті посольства США у Молдові, опублікованому 15 лютого, передає «Главком».

Посольство США не радить своїм громадянам відвідувати і Республіку Молдова через військову активність РФ біля українських кордонів. Також посольство США радить своїм громадянам покинути регіон Придністров’я.

«Не подорожуйте до Придністров’я через незвичні переміщення російських військ навколо України та невирішеність конфлікту з центральним урядом. Громадяни США в Придністров’ї мають негайно виїхати комерційним або приватним шляхом», – йдеться у повідомленні.

Обмеження також пов’язані і з ситуацією із Covid-19.

Як повідомляв «Главком», Мая Санду розповіла, як готується Молдова до можливої військової ескалації. Влада готова до розгортання кризи на кордонах України, і державні інститути готові до запобігання ризиків, що можуть виникнути від ймовірних військових дій в Україні. При цьому для Молдови важливий нейтралітет і безпека в регіоні, про що повинне памʼятати й Придністров'я.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив дипломата Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання. На тлі російської агресії проти України РФ посилив охорону військових об’єктів у Придністров’ї.

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