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    Зеленський призначив спецпредставника із Придністров’я

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    Юрій Клименко&nbsp;працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс - Зеленський призначив спецпредставника із Придністров’я
    Юрій Клименко працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс
    фото з відкритих джерел

    Колишній спеціальний представник України в процесі врегулювання придністровського конфлікту Віктор Крижанівський загинув у жовтні

    Президент Володимир Зеленський призначив дипломата Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання. Про це йдеться у відповідному указі №45/2022 від 8 лютого.

    «…призначити Клименка Юрія Аркадійовича спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання», – мовиться в документі.

    Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

    Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.

    Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року на 60-му році життя. Він упав зі сходів у власному будинку, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. За даними журналістів, трагедія сталася на столичних Осокорках.

    Додамо, що на тлі російської агресії проти України РФ посилив охорону військових об’єктів у Придністров’ї.

    Також спецслужба Молдови розповіла про активність «підозрілих елементів». Фактором дестабілізації, у контексті кризи на українських кордонах, може стати сепаратистський регіон Придністров’я, де незаконно дислокується оперативна група російських військ (ОГРВ).

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    Теги: дипломатія Молдова Володимир Зеленський окуповані території Придністров'я
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    Зеленський призначив спецпредставника із Придністров’я