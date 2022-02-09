Зеленський призначив спецпредставника із Придністров’я

Юрій Клименко працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс

Колишній спеціальний представник України в процесі врегулювання придністровського конфлікту Віктор Крижанівський загинув у жовтні

Президент Володимир Зеленський призначив дипломата Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання. Про це йдеться у відповідному указі №45/2022 від 8 лютого.

«…призначити Клименка Юрія Аркадійовича спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання», – мовиться в документі.

Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.

Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року на 60-му році життя. Він упав зі сходів у власному будинку, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. За даними журналістів, трагедія сталася на столичних Осокорках.

Додамо, що на тлі російської агресії проти України РФ посилив охорону військових об’єктів у Придністров’ї.

Також спецслужба Молдови розповіла про активність «підозрілих елементів». Фактором дестабілізації, у контексті кризи на українських кордонах, може стати сепаратистський регіон Придністров’я, де незаконно дислокується оперативна група російських військ (ОГРВ).

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