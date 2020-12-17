Стала відома найкраща основна валюта світу у 2020 році

Кращою основною світовою валютою названа шведська крона

Кращою основною валютою світу 2020 року експерти назвали шведську крону. Це сталося завдяки політиці Riksbank, який не став знижувати ставки для пом'якшення удару, нанесеного по економіці Швеції пандемією коронавірусу, пише Bloomberg.

Швидке відновлення шведської крони з весняного мінімуму допомогло їй стати кращою основною валютою і другою кращою валютою світу після гаїтянського гурда.

Riksbank став першим центробанком у світі, який на практиці застосував політику негативних ставок.

У липні 2009 року фінансова установа знизила ставку репо, яка є його основним інструментом грошово-кредитної політики, до 0,25%, що, своєю чергою, опустило прив'язану до неї ставку по депозитах до 0,25%. Це стало відповіддю Riksbank на світову фінансову кризу 2008-2009 років.

У наступні роки Riksbank підіймав ставку репо до 2,00% і опускав до -0,50%. 8 січня 2020 року регулятор підняв її з -0,25% до 0,00%, де вона й тримається до сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, що курс біткоїна перевищив $22 тис. і досяг рекорду.