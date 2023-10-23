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Міністр оборони Ізраїлю повідомив, скільки може тривати наземна операція в Секторі Гази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, скільки може тривати наземна операція в Секторі Гази
Очільник міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галлант
фото з відкритих джерел

Ізраїль підтвердив, що в неділю дозволив ще один в'їзд гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Єгипет

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Це має бути останній наземний маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде», – сказав Галлант.

Міністр додав, що противник спершу зіткнеться з ударами повітряних сил, а потім «зустріне танкові і піхотні війська».

«Вважаю, що ви знаєте, як зробити це смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено досі», – додав він.

Разом з тим, Ізраїль підтвердив, що в неділю дозволив ще один в'їзд гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Єгипет на прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС під час вторгнення до Ізраїлю мав з собою інструкції виготовлення хімічної зброї.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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Міністр оборони Ізраїлю повідомив, скільки може тривати наземна операція в Секторі Гази
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