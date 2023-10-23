Міністр оборони Ізраїлю повідомив, скільки може тривати наземна операція в Секторі Гази

Ізраїль підтвердив, що в неділю дозволив ще один в'їзд гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Єгипет

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

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«Це має бути останній наземний маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде», – сказав Галлант.

Міністр додав, що противник спершу зіткнеться з ударами повітряних сил, а потім «зустріне танкові і піхотні війська».

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«Вважаю, що ви знаєте, як зробити це смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено досі», – додав він.

Разом з тим, Ізраїль підтвердив, що в неділю дозволив ще один в'їзд гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Єгипет на прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС під час вторгнення до Ізраїлю мав з собою інструкції виготовлення хімічної зброї.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.