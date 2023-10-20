Ізраїль планує створити у Газі новий режим безпеки

Війна з ХАМАС матиме три головні фази

Влада Ізраїлю після повної ліквідації угруповання ХАМАС планує посилено працювати над тим, щоб створити новий режим безпеки в секторі Газа. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант на засіданні Комітету Кнесету із закордонних справ та оборони у Тель-Авіві, пише The Times of Israel.

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За словами Галланта, війна з ХАМАС матиме три головні фази.

«Ми знаходимося на першому етапі, на якому проходить військова кампанія з (авіаударами – «Главком»), а потім з (наземними – «Главком») маневрами з метою знищення бойовиків та пошкодження інфраструктури, щоб перемогти та знищити ХАМАС», – сказав він.

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Як заявив Галлант, на другому етапі бойові дії будуть продовжені, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над усуненням осередків опору.

«Третім кроком буде створення нового безпекового режиму в секторі Газа, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя в Газі та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та мешканців району, що межують з Газою», – сказав міністр оборони Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.