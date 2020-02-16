  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Стартували зйомки другого сезону «Відьмака»

    • Розсилка
    <p>Відомо, що фільм має вийти у наступному році</p> - Стартували зйомки другого сезону «Відьмака»

    Відомо, що фільм має вийти у наступному році

    Кадр з відео

    Над новим сезоном «Відьмака» працюють чотири режисери

    Стартували зйомки другого сезону серіалу «Відьмак» від компанії Netflix.

    Про це повідомляє Redanian Intelligence.

    «Другий сезон «Відьмака» від Netflix нарешті пішов у виробництво», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, виробництво нового сезону повинно було початися 17 лютого, але, судячи з усього, знімальна група випереджає розклад, як це було з першим сезоном. Протягом тижня до початку зйомок відбулися тестування костюмів героїв.

    Відомо, що над новим сезоном «Відьмака» працюють чотири режисери. Він має вийти у наступному році.

    Нагадаємо, експерт розповів, чому Україні поки що не «світить» кінопремія «Оскар».

    Читайте також:
    Про «плюси» та проблему україномовних серіалів
    «Всем, кто остался верен своей Родине». Канал «Інтер» готує святкову програму... на російський День захисника Вітчизни
    кіно культура Інтер Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ