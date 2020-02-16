Стартували зйомки другого сезону «Відьмака»
Відомо, що фільм має вийти у наступному році
Кадр з відео
Над новим сезоном «Відьмака» працюють чотири режисери
Стартували зйомки другого сезону серіалу «Відьмак» від компанії Netflix.
Про це повідомляє Redanian Intelligence.
«Другий сезон «Відьмака» від Netflix нарешті пішов у виробництво», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, виробництво нового сезону повинно було початися 17 лютого, але, судячи з усього, знімальна група випереджає розклад, як це було з першим сезоном. Протягом тижня до початку зйомок відбулися тестування костюмів героїв.
Відомо, що над новим сезоном «Відьмака» працюють чотири режисери. Він має вийти у наступному році.
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