Стартували зйомки другого сезону «Відьмака»



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Відомо, що фільм має вийти у наступному році Кадр з відео

Над новим сезоном «Відьмака» працюють чотири режисери

Стартували зйомки другого сезону серіалу «Відьмак» від компанії Netflix.

Про це повідомляє Redanian Intelligence.

«Другий сезон «Відьмака» від Netflix нарешті пішов у виробництво», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виробництво нового сезону повинно було початися 17 лютого, але, судячи з усього, знімальна група випереджає розклад, як це було з першим сезоном. Протягом тижня до початку зйомок відбулися тестування костюмів героїв.

Відомо, що над новим сезоном «Відьмака» працюють чотири режисери. Він має вийти у наступному році.

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