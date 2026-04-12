Вибори в Угорщині: спостерігачі повідомляють про спроби фальсифікації

glavcom.ua
На деяких дільницях помітили порушення під час парламентських виборів
Станом на 19:30 в Угорщині проголосували 77,80% виборців

Угорська організація «Чисті вибори» від неурядової Спілки громадянських свобод повідомила, що на деяких дільницях помітили порушення під час парламентських виборів. Як інформує «Главком», про це йдеться у Facebook організації.

У місті Хайдушамшон невідомі люди супроводжують людей літнього віку, стверджуючи, що ті попросили допомоги під час голосування.

У Мако від початку голосування зранку біля дільниць «крутяться» одні й ті самі автомобілі. Місцеві кажуть, що організатори перевезень координують дії із членами самоврядування ромської меншини й представниками партії «Фідес».

Медіа пишуть, що у виправній колонії міста Текель біля Будапешту прихильникам партії «Тиса» не дозволяють голосувати. За словами рідних, урну для голосувань забрали.

У містах Мішкольц та Казінцбарцика роздавали пакунки. Зокрема, у Казінцбарцику зробили фото, як кандидат від партії «Фідес» Золтан Деметер роздає виборцям пакети невідомого вмісту.

У Дунауйвароші на одній із дільниць виборці отримують бюлетені, у яких не викреслили ім’я кандидата, який не зняв своєї кандидатури. Наприклад, кандидат від Демократичної коаліції Жолт Сабо знявся на користь кандидата з «Тиси» Ервіна Надя.

Тим часом, Національна виборча комісія повідомила, що станом на 19:30 в Угорщині проголосували 77,80% виборців, які мають право голосу, тобто 5,856 мільйона громадян.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині, які можуть покласти край 16-річному перебуванню при владі прем’єр-міністра Віктор Орбана, зафіксовано рекордну явку виборців.

Парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса».

Раніше повідомлялося, що згідно з останніми опитуваннями, опозиційна «Тиса» випереджає провладну партію на 7–9%.

Чинний прем'єр-міністр та очільник партії «Фідес» Віктор Орбан уже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос. Попри впевнену риторику попередніх років, цього разу атмосфера навколо його команди є напруженою.

Його головний опонент – Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», також уже проголосував. Мадяр, який стрімко увірвався в угорську політику, став уособленням прагнень до змін та європейського курсу країни.

