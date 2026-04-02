МЗС України запустило цілодобове радіо у відповідь на звинувачення соратників Орбана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Віктор Орбан сподівається, що публічні атаки на Україну допоможуть перемогти на майбутніх виборах
фото: Getty Images

Українське Міністерство закордонних справ наголосило, що угорські чиновники «роблять абсурдні заяви щодо України»

Україна створила «Угорське радіо України». Там цілодобово лунатиме єдина універсальна відповідь на всі антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його соратників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

За словами речника українського відомства, щодня угорські чиновники «роблять абсурдні заяви щодо України». Так, МЗС України створило універсальну відповідь, яка транслюватиметься цілодобово. Його можна слухати трьома мовами – угорською, українською та англійською.

«Ми втомилися реагувати на кожне з них і вирішили опублікувати свою позицію онлайн у вигляді радіо, доступного цілодобово. Ми називаємо це «Угорське радіо України», – написав Тихий.

Під час прослуховування так званого радіо можна почути, що Україна засуджує маніпуляції прем’єр-міністра Угорщини та його однодумці. «Україна ніколи не бажала і не бажає зла сусідній Угорщині. Ми просимо всіх угорців не довіряти токсичній антиукраїнській пропаганді, яка щодня лунає з вуст посадовців. Ми приречені бути добрими сусідами, членами ЄС та НАТО, а не «русского міра» Дякуємо, що слухаєте «Угорське радіо України», – йдеться в тексті повідомлення, яке транслюється цілодобово.

Нагадаємо, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

Як повідомлялося, європейські політики сумніваються, що вибори в Угорщині 12 квітня призведуть до зміни підходу Будапешта щодо України, навіть у разі перемоги опозиційного політика Петера Мадяра.

До слова, Європейський Союз обговорює кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Один із ключових варіантів передбачає розширення застосування голосування кваліфікованою більшістю у сферах, які наразі потребують одностайності. Йдеться, зокрема, про зовнішню політику та окремі рішення у межах довгострокового бюджету ЄС.

