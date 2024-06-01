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Судану загрожує голод – ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Судану загрожує голод – ООН
Близько 18 млн жителів Судану вже страждають від недоїдання
фото: ЕРА

Від недоїдання страждають 3,6 млн дітей

Народ Судану перебуває під «неминучою загрозою голоду». Про це йдеться у спільній заяві Верховного комісара ООН із прав людини Волкера Тюрка та заступника генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, пише Reuters.

«У мільйонів мешканців Судану, яким загрожує голод, закінчується час. Вони були вимушені втекти зі своїх домівок, живуть під обстрілами та відрізані від гуманітарної допомоги», – йдеться у заяві.

Близько 18 млн жителів країни вже страждають від недоїдання, в тому числі 3,6 млн дітей.

«Без негайних та суттєвих змін ми постанемо перед жахливим сценарієм: голод запанує на значній частині країни», – про це говориться у спільній заяві.

Нагадаємо, що Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану (ЗСС) про обмін зброєю на російський логістичний центр у Порт-Судан у Червоному морі. Помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін «життєво важливого озброєння і боєприпасів» для російського логістичного центру у Порт-Судані. 

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Теги: Судан ООН голодування голодовка

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