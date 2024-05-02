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Росія постачає Північній Кореї нафту попри обмеження ООН – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія постачає Північній Кореї нафту попри обмеження ООН – Reuters
У березні Росія відправила до Північної Кореї понад 165 тис. барелів нафтопродуктів
фото з відкритих джерел

Російські поставки нафти вже підштовхнули імпорт в Північній Кореї вище 500 барелів на рік

Американська сторона планує накласти додаткові санкції на Росію через те, що вона потайки постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження. Про це агентству Reuters повідомив на умовах анонімності неназваний американський посадовець.

За словами посадовця США, тільки в березні Росія відправила до Північної Кореї понад 165 тис. барелів нафтопродуктів. Ураховуючи близькість російських і північнокорейських комерційних портів, Росія може продовжувати ці поставки до нескінченності, додав він.

«Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН», – сказав американський посадовець Reuters.

Нагадаємо, після Туреччини та Китаю, яким США та Євросоюз пред'явили претензії через надання Росії допомоги у закупівлі санкційних товарів, настала черга Об'єднаних Арабських Еміратів. Причому тиск на ОАЕ із закликом припинити діяльність компаній, які поставляють до Росії заборонені західними країнами товари, чинили одночасно США, ЄС та Велика Британія.

Як повідомлялося, Велика Британія продовжує імпортувати рекордні обсяги нафтопродуктів з країн, які переробляють російське викопне паливо, оскільки в законі про імпорт є лазівка.

Раніше Сполучені Штати Америки запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшла одна з найбільших авіакомпаній «Побєда».

До слова, атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ змусив Кремль захищати власну територію, водночас воюючи проти свого сусіда. Проте атаки також призвели до немислимого – у Росії закінчується бензин

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Теги: нафта ООН росія Північна Корея імпорт санкції США

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