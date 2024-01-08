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Сусідня із Україною країна закрила центр допомоги біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня із Україною країна закрила центр допомоги біженцям
Молдова вирішила більше не допомагати біженцям з України у пункті у Паланці
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Через центр пройшли 9258 українських біженців і було розміщено 6229 осіб

На молдавсько-українському кордоні біля контрольно-пропускного пункту в Паланці завершив свою діяльність тимчасовий центр допомоги українським біженцям, на які чекають проблеми з житлом в одній із країн Європи, після двох років роботи. Про це заявила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

«З 4 січня 2024 року припинив свою діяльність Центр Тимчасового кризового управління в Паланці. Рішення було ухвалено після закінчення режиму надзвичайного стану в Республіці Молдова», – йдеться у повідомленні.

Провізорний центр для допомоги біженцям було створено на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Нині його демонтують.

Пункт допомоги біженцям з України демонтують
Пункт допомоги біженцям з України демонтують
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

За даними Генінспекції з надзвичайних ситуацій, через центр пройшли 9258 українських біженців і було розміщено 6229 осіб. Імпровізований табір, призначений для припливу іноземних громадян, зупинено, співробітники Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій перебувають у процесі вивезення всієї інфраструктури, оперативної бази, модулів гігієни, наметів, а також технічного та електроустаткування, яке протягом двох років повністю функціонувало для розміщення біженців.

«З перших днів після початку війни в Україні біженці отримують допомогу. Тут люди скористалися проживанням, харчуванням, медичною допомогою та їм надавали допомогу у процесі розміщення в Республіці Молдова», – додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Молдові нагадали українцям, що із набуттям офіційного статусу біженця вони отримують низку прав та безкоштовних преференцій Українці, яким довелося шукати притулку, рятуючись від війни, активно будують нове життя у Молдові. Оскільки війна продовжується, влада Молдови докладає значних зусиль, щоб інтегрувати біженців у суспільство. Але в свою чергу закликає біженців допомогти побороти корупцію та хабарництво у країні.

У Молдові наразі знайшли притулок близько 100 тис осіб – чисельність цієї спільноти дорівнює населенню міста Бєльць. Вони вивчають румунську мову, шукають роботу, дізнаються про свої права та прагнуть жити в безпечній обстановці.

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Теги: Молдова інспекція табір біженці

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