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Греція вирішила розширити права мігрантів, але є умова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Греція вирішила розширити права мігрантів, але є умова
Греція дала нове право мігрантам
фото із відкритих джерел

Новий закон не дозволить мігрантам отримати грецьке громадянство або ввезти в країну родини

Греція схвалила новий закон, який надає мігрантам без документів права на проживання за умови, що вони мають роботу. Про це пише АР.

Парламент Греції переважною більшістю голосів схвалив ініційований правоцентристським урядом закон, який дозволить нелегальним мігрантам у країні отримати дозвіл на проживання та роботу. 

Законодавчу ініціативу підтримали 262 із 300 грецьких депутатів включно з лівою опозицією, тоді як проти виступило крайнє праве крило партії влади «Нова демократія».

Партія, яку очолює прем’єр Кіріакос Міцотакіс, навіть погрожувала вигнати зі своїх лав незгодних, зробивши єдиний виняток для колишнього голови уряду Антоніса Самараса, який різко критикував законопроєкт.

Ініціатива передбачає, що ті мігранти у Греції, які не мають легального статусу, але проживали в країні щонайменше останні три роки, зможуть легалізуватись. За оцінками уряду, йдеться про близько 30 тисяч людей. На майбутніх прибулих закон не поширюватиметься.

Міністр міграції Греції Дімітріс Кайрідіс наголосив, що закон не дозволить мігрантам отримати грецьке громадянство або ввезти в країну родини, а надання дозволів буде залежати від продовження мігрантами своєї трудової діяльності.

Управління ООН у справах міграції та біженців схвально оцінили закон, назвавши його «позитивним прикладом політичної волі до усунення бар'єрів, які роблять людей невидимими та маргіналізованими».

Греція, розташована в південно-східній частині Європейського Союзу на березі Середземного моря, залишається ключовим пунктом в'їзду для людей, які шукають кращого життя в ЄС. Більшість із них переправляються на невеликих човнах із сусідньої Туреччини до грецьких островів на сході Егейського моря.

Попри значна падіння кількості прибулих з пікового показника у майже 1 мільйон у 2015-му, цього року до Греції прибули близько 45 тисяч людей, що є найвищим показником за останні чотири роки.

Про легалізацію мігрантів в уряді Греції заговорили раніше цього року, обґрунтовуючи такий крок зокрема нестачею робочої сили.

Нагадаємо, близько 400 мігрантів та біженців почали протестувати у порту Родосу, вимагаючи переведення в інші частини Греції. Щоб домогтися виконання своїх вимог, протестувальники блокують рух суден у порту, повідомила грецька берегова охорона. Більшість протестувальників – це незаконні мігранти, яких було врятовано у Середземному морі, і вони виступають проти умов життя у центрах біженців на Родосі. Мігранти не дозволили порому Nissos Chios залишити порт, внаслідок чого інше судно не змогло зайти до порту.

За словами берегової охорони, протестувальники вимагали, щоб їх посадили на пором і негайно перевезли з острова Родос на материкову Грецію або якесь пристойне місце для житла. Портова поліція намагається домовитись із мігрантами, аби вони розблокували порт.

До слова, Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі. Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду. 

Законопроєкт встановлює принцип солідарності всіх країн ЄС із тими державами-членами, які зазнають найбільшого міграційного навантаження. Уряди країн, де потік біженців невеликий, тепер будуть зобов'язані обирати між участю у програмі їх перерозподілу та виплатою внесків за відмову це зробити (раніше називали цифри 20 тис. євро за людину). Цей механізм діятиме і у «форс-мажорних обставинах».

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Теги: Європарламент Греція мігранти закон робота демократія громадянство біженці

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