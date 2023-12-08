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Білорусь заявила, що до країни приїжджає все більше українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Білорусь заявила, що до країни приїжджає все більше українських біженців
Білорусь порахувала біженців з України
фото із відкритих джерел

Білорусь переконує, що з 1 січня 2023 року до країни в'їхало 64 тис. громадян України

Білоруси оприлюднили чергову «статистику», яка нібито свідчить про цікавість українских біженців до переїзду у країну Олександра Лукашенка. З початку року до Білорусі приїхало понад 64 тис. громадян України. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомили у Державному прикордонному комітеті країни.

«У нашу країну з 1 січня в'їхали 64 тис. громадян України: транзитом через Польщу – 46,2 тис., через Литву – 15,5 тис., через Латвію – 2,2 тис., через Україну – 23 тис.», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «всього з 24 лютого 2022 року до Білорусі з української території прибуло 138,7 громадян України: через українсько-білоруський кордон – 15,9 тис., транзитом через Польщу – 92,7 тис., через Литву – 25,6 тис., через Латвію – 4 тис.».

Нагадаємо, понад 123 тис. українців прибуло на територію Білорусі з 24 лютого минулого року. Переважна більшість із них нібито в'їжджають до країни з європейських держав, повідомили у Державному прикордонному комітеті країни.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі також зазначили, що «з початку дії безвізового режиму до Білорусі приїхало 744,7 тис. іноземців:  зокрема 466,4 тис. громадян Литви, 170,6 тис. громадян Латвії, а також 55,4 тис. громадян Польщі».

До слова, Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив очільник Волиньської ОВА Юрій Погуляйко.

Раніше прикордонники показали, який вигляд має кордон із Білоруссю. Зазначається, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.

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Теги: Білорусь Україна кордон біженці

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