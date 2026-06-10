Німеччина визнала помилку в оцінці російської загрози

У Бундесвері заявили, що Берлін надто пізно усвідомив масштаби гібридних атак Кремля та тепер вивчає досвід України

Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії. Про це під час безпекової конференції New Age Defence у Берліні заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей Кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренс. Про це повідомляє «Главком».

У Німеччині посилюють увагу до гібридних загроз

Останніми роками німецька влада та структури безпеки почали приділяти значно більше уваги загрозам, які походять від Росії, а також інформуванню суспільства про них.

Мараренс наголосив, що гібридні атаки не обмежуються диверсіями чи застосуванням безпілотників. За його словами, до таких дій належать поширення дезінформації, використання політичних та судових механізмів для впливу на суспільство, а також залучення так званих «одноразових агентів».

Полковник навів як приклад польоти невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури в Німеччині та інших країнах Європи. На його думку, подібні інциденти мають насамперед психологічний ефект і спрямовані на створення атмосфери невизначеності та тривоги.

Бундесвер закликає до швидшого реагування на кризи

Представник Бундесверу також виступив за посилення механізмів реагування на такі загрози. Зокрема, він вважає, що Рада національної безпеки Німеччини повинна отримати ширші повноваження для швидкого ухвалення рішень у кризових ситуаціях.

Як приклад оперативних дій Мараренс навів Фінляндію. За його словами, після пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі фінська влада менш ніж за годину ухвалила рішення про затримання судна, яке потрапило під підозру.

Український досвід стійкості як приклад для Німеччини

Окремо полковник звернув увагу на досвід України у протидії російській агресії. За його словами, одним із найважливіших уроків для Німеччини є здатність українського суспільства зберігати стійкість навіть в умовах повномасштабної війни.

«Одним із найважливіших уроків, які Німеччина може перейняти від України, є здатність суспільства залишатися стійким в умовах війни», – зазначив Мараренс.

Раніше Російський Балтійський флот провів військові навчання в Калінінградській області на тлі масштабних маневрів НАТО в Балтійському регіоні. За даними російських джерел, у навчаннях брали участь військові літаки, ракетні кораблі та підрозділи, які відпрацьовували нанесення ракетних ударів. Водночас країни Альянсу проводять у Балтійському морі найбільші цьогорічні військово-морські навчання за участю близько 20 кораблів із 15 держав та приблизно 6 тис. військовослужбовців.