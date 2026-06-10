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Вашингтон пообіцяв Японії захист усім оборонним потенціалом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вашингтон пообіцяв Японії захист усім оборонним потенціалом
На тлі ядерних викликів у регіоні Токіо отримав нові гарантії безпеки від Вашингтона
фото: armyinform.com.ua

Американська сторона знову наголосила на безпекових гарантіях для свого ключового союзника

Сполучені Штати підтвердили готовність захищати Японію, використовуючи весь свій оборонний потенціал, включно із силами ядерного стримування. Про це йдеться у спільній заяві сторін за підсумками японсько-американського розширеного діалогу з питань стримування, який відбувся у Токіо, повідомляє «Главком».

У документі наголошується, що Вашингтон залишається відданим своїм безпековим зобов'язанням перед Японією. «Сполучені Штати підтвердили свою відданість захисту Японії, використовуючи весь свій оборонний потенціал, включаючи ядерний», – йдеться в заяві.

Японська сторона своєю чергою підтвердила підтримку американських військ та операцій, які Сполучені Штати проводять для забезпечення миру і стабільності в регіоні.

Під час переговорів делегації обговорили модернізацію американських ядерних сил, а також оборонну політику Японії на тлі зростання ядерних ризиків у регіоні.

Окрему увагу сторони приділили питанням контролю над озброєннями. Представники Японії закликали США активніше просувати міжнародний діалог щодо запобігання новій гонці ядерних озброєнь.

Зокрема, Токіо висловив зацікавленість у розвитку переговорів з Китаєм та Росією щодо контролю над озброєннями та стратегічної стабільності.

Також США та Японія вкотре висловили занепокоєння ядерною програмою Північної Кореї. Сторони підтвердили підтримку курсу на повну денуклеаризацію КНДР та наголосили на необхідності подальшого міжнародного тиску на Пхеньян.

До слова, Японія приєдналась до програми із закупівлі американської зброї для України через механізм Purl, виділивши понад $14,6 млн. Як зазначається, кошти підуть на купівлю нелетальної зброї, яку також узгоджуватимуть з НАТО. Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Японії за підтримку України.

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Теги: США Японія ядерна зброя

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