Головні новини 17 вересня за хвилину

США може збільшити розмір військової допомоги Україні, в Росії стартували вибори до Держдуми й Україна вже готує санкції за них

Конгрес США може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн

Конгрес Сполучених Штатів Америки може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн на 2022 фіскальний рік, У законопроєкті Палати представників США вже міститься така пропозиція. Як відомо, з 2014 року Україна отримала від уряду США допомогу на оборону майже на $2,5 млрд. Детальніше читайте тут.

У Росії стартували вибори із гучного скандалу: викрито подвійне життя глави МЗС Лаврова

У Росії стартували триденні вибори в Державну думу, які пройдуть з 17 по 19 вересня. Напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски. Детальніше читайте тут.

Україна введе санкції за вибори до Держдуми

Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ, зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО. Детальніше читайте тут.





Росія згодна на участь США у переговорах з питань Донбасу

Росія не проти можливої участі США у перемовинах щодо Донбасу для врегулювання конфлікту, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Речник кремля зазначив, що США можуть посприяти виконанню мінських домовленостей, оскільки Вашингтон нібито впливає на рішення українського керівництва. Детальніше читайте тут.

СБУ ліквідувала ще одну ботоферму, що працювала на зрив вакцинації в Україні

У Дніпрі Служба безпеки України ліквідувала ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Її потужність становила 5 тис. ботів. Координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Детальніше читайте тут.

Турборежим – це міф. Рада за два роки ухвалила менше законів, ніж попередники

Народні депутати Верховної Ради восьмого скликання у перші два роки роботи ухвалили більше законів, ніж депутати теперішнього, дев’ятого скликання, йдеться у дослідженні Комітету виборців України. Так, народні депутати восьмого скликання прийняли 573 закони, тоді як Рада дев’ятого скликання за два роки ухвалила 552 законодавчі акти. Так званий турборежим виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Детальніше читайте тут.

Суд залишив ексміністра часів Януковича під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування». Рудьковський залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 29 вересня. Детальніше читайте тут.





Зеленський дав звання Героя України десятиразовому чемпіону Паралімпіади Крипаку

Президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України. Глава держави особисто вручив нагороду Крипаку за досягнення на Паралімпіаді в Токіо. Детальніше читайте тут.

У Харкові застрелився відомий ресторатор

У ресторані «Чилі» в центрі Харкова сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану – Олег Привалов. За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Детальніше читайте тут.

У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту

У Дніпрі відбулася церемонія прощання з речницею управління ДСНС у Дніпровській області Дариною Гречіщевою, яка загинула в результаті вибуху автомобіля вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Поховання прийшлося на День рятівника, і в цьому дрцзі та колеги загиблої побачили особливий знак, адже своє життя Дарина присвятила саме цій місії. Детальніше читайте тут.















