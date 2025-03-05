Трамп вимагає звітів про роботу від сотень італійців: деталі скандалу

Як відомо, Ілон Маск, якого обрано керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), вимагає від федеральних службовців США звітувати про роботу

Працівники військової бази США в Італії впевнені, що не є федеральними службовцями, аби звітуватися Маску

Цивільні працівники військової бази США в італійському місті Авіано отримали лист від Департаменту ефективності уряду (DOGE) США на чолі з Ілоном Маском, у якому від них вимагали звітів за свою роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Messagero Veneto.

На військовій базі в Авіано працюють 768 італійців, 150 із яких – при Торговельно-обмінній службі Армії та Повітряних сил США (AAFES), близько 20 – у школах, а решта – у службах 31 винищувального полку.

Працівникам AAFES та шкіл при базі Авіано запропонували відповісти на лист, де від італійців вимагали описати свою діяльність протягом попереднього тижня у п'яти пунктах.

Про те, що листи від Департаменту Маска надходитимуть від березня, оголосив міністр оборони США Піт Гегсет ще наприкінці лютого. За його словами, цивільні працівники його відомства також мають відповісти на цей електронний лист протягом 48 годин з моменту отримання.

Якщо ж цього не зробити, то Гегсет у своїй заяві попереджав про «подальшу перевірку», хоч раніше сам Маск стверджував, що за повторну відмову надати відповідь на лист, працівникам загрожує звільнення.

Італійські профспілки виступили проти такого контролю за італійськими працівниками. Вони направили листа президентові Міжвідомчої переговорної комісії США, вимагаючи пояснень і зазначаючи, що італійські працівники ніколи не отримували пільг як федеральні працівники, але звітуватися «повинні так», наче вони мають такий статус.

«Ми, цивільні працівники бази, підпорядковуємося італійському законодавству, італійському трудовому праву і маємо італійський контракт Але нас натомість прирівнюють до федеральних службовців США, вимагаючи від нас надіслати електронного листа на невідому адресу», – сказав один із представників профспілки.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Трамп обрав керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), вимагає від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити.

Згодом стало відомо, що 21 державний службовець подав у відставку з Департаменту державної ефективності (DOGE) Ілона Маска, відмовляючись ліквідовувати критично важливі державні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

Співробітники також попередили, що багато з тих, кого Маск залучив для допомоги в скороченні федерального уряду за адміністрації президента Дональда Трампа, були політичними ідеологами, які не мали необхідних навичок і досвіду для виконання завдання, що стояло перед ними.