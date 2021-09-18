  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці вчительку звинувачують у розбещенні школяра

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчителька не раз здійснювала розпусні дії щодо учня - У Вінниці вчительку звинувачують у розбещенні школяра
    Вчителька не раз здійснювала розпусні дії щодо учня
    Фото з відкритих джерел

    За ситуацію з освітянкою взялася поліція

    У Вінниці вчительці загальноосвітньої школи пред'явили звинувачення в розбещенні школяра. У поліції взялися за розслідування події – якщо провину педагогині доведуть, їй світить чималий термін. Про цей випадок розповіли у пресслужбі поліції Вінницької області.

    Згідно з повідомленням, вчителька однієї з місцевих шкіл здійснювала розпусні дії щодо учня неодноразово. Слідство вже з'ясувало, що відбувалося це в 2018-19-му роках.

    Скільки років дитині, не вказується, але судячи з формулювання «малолітня дитина», до 14 років.

    «Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх)», – йдеться в повідомленні.

    Якщо причетність вчительки до злочину доведуть, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

    Зазначимо, що згідно із законодавством, дитиною вважають осіб віком до 18 років (повноліття).

    Малолітня дитина – це дитина віком від 0 до 14 років. Неповнолітня – з 14 до 18 років.

    Читайте також:



    Теги: Вінниця розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Вінниці вчительку звинувачують у розбещенні школяра