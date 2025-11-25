Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск програми Genesis

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запуск наукової програми Genesis, яка спрямована на прискорення наукових досліджень за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомили у Білому домі, пише «Главком».

Програма передбачає використання федеральних обчислювальних потужностей та державних масивів даних для розробки просунутих ШІ-моделей для наукових досліджень, національної безпеки, енергетики та промисловості. Genesis має автоматизувати планування експериментів, прискорити моделювання та створення прогностичних моделей, а також підвищити ефективність досліджень та розробок.

«Місія Genesis об'єднує наукові дані світового рівня з найпередовішим американським штучним інтелектом, щоб зробити прорив у медицині, енергетиці та інших сферах», – заявив науковий радник президента Майкл Крастіос.

Але для розробки та використання ШІ потрібні величезні обчислювальні ресурси. За даними BIoomberg міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ініціатива Genesis допоможе впоратися зі зростанням цін на енергоносії. За його словами, одна із «кінцевих цілей» ініціативи у сфері енергетики.

24 січня Трамп підписав указ про перетворення США на світовий центр розвитку ШІ. Він зазначав, що не вважає розвиток технологій загрозою ринку праці і впевнений, що впровадження ШІ, навпаки, створить нові можливості для економіки.

До слова, родина та близьке оточення колишнього президента США Дональда Трампа зазнали значних фінансових втрат через недавнє падіння на криптовалютному ринку, яке отримало назву «криптовалютний крах». За оцінкою агентства Bloomberg, загальний капітал усіх членів родини скоротився приблизно на $1 млрд – з $7,7 млрд до $6,7 млрд – з вересня. Це зниження значною мірою пов'язане з великою частиною криптовалютних проектів у їхньому портфелі.

Падіння капіталу торкнулося ключових цифрових активів та громадських компаній, пов'язаних із родиною. Акції Trump Media & Technology Group, материнської компанії соціальної мережі Трампа, впали до рекордно низького рівня 19 листопада. Вартість частки Дональда Трампа (найбільшого акціонера) знизилася приблизно на $800 млн з вересня.

Криптопроєкт Трампів World Liberty Financial має власний токен WLFI. Його вартість впала з 26 центів до приблизно 15 центів. Загальна вартість токенів, що належать родині, знизилася з пікових $6 млрд до близько $3,15 млрд. The Wall Street Journal раніше називала токен WLFI найціннішим активом у портфелі Трампів, що обігнав їх інвестиції в нерухомість.

Частка (близько 7,5%) у фірмі з майнінгу біткоїну American Bitcoin, що належить синові президента Еріку Трампу, втратила близько половини своєї вартості порівняно з піком. Вартість мемкоіну ​​TRUMP з серпня впала приблизно на четверть. Незважаючи на значні втрати, Ерік Трамп висловив оптимізм і закликав інвесторів до купівлі:

«Я думаю, що зараз відмінна можливість купувати криптоактиви. Ті, хто купує на спаді та використовує волатильність, зрештою виявлятиметься у виграші. Я ніколи не був такий оптимістичний щодо майбутнього криптовалюти та модернізації фінансової системи як зараз», – заявив Ерік Трамп у коментарі Bloomberg.

Агентство зазначає, що Трамп-молодший і раніше закликав до активного вкладення коштів під час спадів, підкреслюючи, що сім'я має достатньо інших активів, щоб залишатися игроком крипторинка, навіть коли цифрові активи в мінусі.