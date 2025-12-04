Британія та Норвегія створюють спільний флот для відстеження російських кораблів

Флот матиме щонайменше 13 протичовнових кораблів від обох країн

Велика Британія і Норвегія підпишуть оборонну угоду про спільне патрулювання Північної Атлантики, аби стежити за російськими субмаринами та захистити підводну інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Мета пакту – захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності. За інформацією британського Міністерства оборони, за останні два роки кількість російських кораблів біля Британії зросла на 30%.

«У цей час глибокої глобальної нестабільності, коли у наших водах виявляється все більше російських кораблів, ми маємо співпрацювати з міжнародними партнерами для захисту нашої національної безпеки», – зазначив прем'єр Британії Кір Стармер.

Флот матиме щонайменше 13 протичовнових кораблів від обох країн. Основою стануть фрегати Type 26, щонайменше п'ять кораблів будуть норвезькими. Королівський флот отримає на озброєння сучасні норвезькі морські ударні ракети, здатні уражати ворожі кораблі на відстані понад 100 миль (близько 160 км). Лондон також приєднається до норвезької програми розробки кораблів і підводних систем без екіпажу.

Морська піхота Британії буде проходити навчання в Норвегії в умовах сильного холоду для підвищення боєготовності. Також планується проведення спільних військових навчань. Британська й норвезька влада заявляють, що угода посилить захист критичної інфраструктури та зміцнить північний фланг НАТО в умовах зростання ризиків з боку Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії.

До слова, після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.