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Авіакатастрофа на Хмельниччині: допитано свідків, є висновки ДНК-експертизи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіакатастрофа на Хмельниччині: допитано свідків, є висновки ДНК-експертизи
Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання
фото: ДБР

Слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів

Працівники ДБР продовжують встановлювати всі обставини загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи на Хмельниччині, що сталася 16 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог», – йдеться у повідомленні.

Авіакатастрофа на Хмельниччині: допитано свідків, є висновки ДНК-експертизи фото 1

Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого поінформовано слідство. Водночас в інтересах національної безпеки ця інформація не розголошується. Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності.

«У межах розслідування проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено», – додається у повідомленні.

Авіакатастрофа на Хмельниччині: допитано свідків, є висновки ДНК-експертизи фото 2

Згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців. Наразі також триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, 16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. 

Як повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М. Офіс генерального прокурора зауважив, що досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Зауважимо, що в авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині загинули льотчик-випробовувач «Антонова» Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Теги: ДБР авіакатастрофа Хмельниччина

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