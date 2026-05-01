США: четверо спортсменів та пілот розбились в авіакатастрофі

glavcom.ua
Диспетчери повідомили, що літак «почав хаотично рухатися», після чого його сигнал зник з радарів
фото: АР

Літак із гравцями в піклбол розбився у Техасі

У США, штат Техас розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

Аварія сталася поблизу міста Вімберлі, приблизно за 65 кілометрів від Остіна. Літак впав у лісистій місцевості та загорівся після удару.

«Пілот і четверо пасажирів були оголошені мертвими на місці», – повідомив представник поліції.

За попередніми даними, загиблі були членами спортивного клубу та летіли на турнір.

Очевидці розповідають, що перед катастрофою літак поводився дивно. Одна з свідків аварії зазначила, що вибух був настільки сильним, що «здавалося, ніби горить власний будинок».

Літак типу Cessna вилетів із міста Амарілло і мав приземлитися в Нью-Браунфелсі. Проте зв’язок із ним зник перед самою посадкою.

Диспетчери повідомили, що літак «почав хаотично рухатися», після чого його сигнал зник з радарів.

Наразі причини катастрофи встановлюють федеральні служби США.

Нагадаємо, пасажирський літак United Airlines з 162 пасажирами на борту ледь уникнув зіткнення з американським військовим гелікоптером поблизу аеропорту Джона Вейна у Каліфорнії. Інцидент стався під час заходу на посадку, коли пілоти були змушені терміново змінити курс. 

