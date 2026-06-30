Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком
У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва попрощалися з льотчиком Богданом Загорульком
фото: Факти Ictv

Один із найкращих льотчиків-випробувачів України майор Богдан Загорулько загинув 16 червня під час катастрофи літака Су-24М

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі сьогодні, 30 червня, попрощалися з пілотом СУ-24 М Богданом Загорульком, який загинув 16 червня в авіакатастрофі на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Віддати шану загиблому асу прийшли рідні, друзі та колеги з авіабудівельного заводу «Антонов», де він був одним з найкращих льотчиків-випробувачів.

Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком фото 1
фото: Нікіта Галка/Суспільне новини

Богдан Загорулько піднімав у небо нові літаки та навчав іноземних пілотів. У 2021 році був другим пілотом на Ан- 225 «Мрія», яка брала участь у параді до Дня Незалежності України.

«На такий політ будь-кого не беруть. Це дуже відповідальний політ. І екіпаж завжди підбирають найкращих. На такі польоти, щоб пролетіти на День Незалежності, це ж такий над густонаселеним районом, це ж треба пілотувати літак н висоті, це ж найбільший літак, то будь-кого на такий ризикований, не те, щоб ризикований, він відповідальний. Дуже відповідальний. Будь-кого на такий політ не беруть. Саме тому і там опинився Богдан», – розповів друг, полковник запасу, військовий льотчик Вадим Бовт.

Нагороди Богдана Загорулька
Нагороди Богдана Загорулька
фото: Нікіта Галка/Суспільне новини

Понад 10 років Богдан Загорулько провів у небі. З 2004 року працював льотчиком-випробувачем на Київському авіаційному заводі, який у 2010 році увійшов до складу АТ «Антонов». Літав на Ан-32, Ан-32П, Ан-22, Ан-124-100, Ан-28, Ан-132D, Ан-225, Ан-158, Ан-178.

За словами колеги Богдана Віктора Гончарова, льотчик-випробувач – це спеціаліст найвищого класу.

«Щоб бути льотчиком-випробовувачем, треба бути вже по якійсь категорії воєнної чи цивільної авіації вищої кваліфікації, а потім закінчити спеціалізований навчальний заклад. Льотчик-випробовувач з моменту створення машини уже працює в тісному колективі зі створення цього літака. Це, як правило, стосується обліку кабіни, обладнання та інші питання. Тобто підключається не тоді, коли треба літати, а значно раніше. Льотний екіпаж – це співавтори створення літака», – сказав Віктор Гончаров.

Прощання з загиблим пілотом Богданом Загорульком у Михайлівському соборі. Київ, 30 червня 2026 року
Прощання з загиблим пілотом Богданом Загорульком у Михайлівському соборі. Київ, 30 червня 2026 року
фото: Нікіта Галка/Суспільне новини

Нагадаємо, 16 червня у авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ на Хмельниччині загинули льотчик-випробовувач «Антонова» Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. 

Значна частина кар’єри Богдана Загорулька була пов’язана з авіаційним підприємством «Антонов», а більшу частину свого життя майор присвятив небу.

«Він присвятив авіації десятки років, брав участь у випробуваннях літаків марки «Ан», був другим пілотом під час першого польоту Ан-132Д, виконував складні та відповідальні місії на літаках «Антонов» в Україні та далеко за її межами. У 2021 році був другим пілотом легендарної Ан-225 «Мрія» під час польоту на честь 30-річчя Незалежності України», – повідомили у компанії «Антонов».

Богдан Загорулько загинув в авіакатастрофі на Хмельниччині
Богдан Загорулько загинув в авіакатастрофі на Хмельниччині
фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

З 25 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Богдан Загорулько долучився до лав ЗСУ та став на захист країни.

Богдан Загорулько на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни
Богдан Загорулько на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни
фото: Богдан Загорулько/Facebook

Як розповідав «Главком», майор Богдан Загорулько був льотчиком-випробовувачем ДП «Антонов» та одним із найвідоміших українських пілотів-випробовувачів. Широкому загалу він був відомий демонстраційними польотами на модернізованому Ан-32RE, зокрема виконанням складних фігур вищого пілотажу.

16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М
16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М
фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Читайте також:

Теги: політ Антонов літак льотчик полковник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати ворога станом на 27 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
27 червня, 06:50
Уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь
Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна (відео)
26 червня, 16:59
Трамп представив новий літак Air Force One від Катару
Трамп представив новий президентський літак
20 червня, 07:11
Особливий акцент зроблено на швидкому реагуванні та захисті перешийка
НАТО відпрацьовує оборону Сувальського коридору
16 червня, 01:46
Паливний колапс у РФ дістався авіації
Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків
12 червня, 17:39
Літак Зеленського знову в Польщі
Літак Зеленського повернувся на базу до Польщі попри чутки про конфлікт через УПА
10 червня, 20:38
Папа Римський у кабіні пілотів
Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)
9 червня, 21:06
Пасажири не встигли на рейс літака авіакомпанії Ryanair
Курйозний інцидент в аеропорту Франції: літак не дочекався 150 пасажирів та полетів без них
3 червня, 22:08
Робота пані Решетилової полягає у зустрічах із військовослужбовцями та захисті їх від зловживань
Військова омбудсменка вказала на ключовий виклик для української армії
31 травня, 18:34

Новини

Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком
Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком
Раритетна скринька та порцеляна. Київська митниця передала музеям конфісковані цінності
Раритетна скринька та порцеляна. Київська митниця передала музеям конфісковані цінності
Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві
Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві
Наслідки негоди на Київщині: енергетики відновили світло для понад 200 тисяч родин
Наслідки негоди на Київщині: енергетики відновили світло для понад 200 тисяч родин
П'ять розтрощених авто та загибла жінка: поліція Києва оприлюднила деталі ДТП на Виговського
П'ять розтрощених авто та загибла жінка: поліція Києва оприлюднила деталі ДТП на Виговського
Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua