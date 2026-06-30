Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком

Один із найкращих льотчиків-випробувачів України майор Богдан Загорулько загинув 16 червня під час катастрофи літака Су-24М

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі сьогодні, 30 червня, попрощалися з пілотом СУ-24 М Богданом Загорульком, який загинув 16 червня в авіакатастрофі на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Віддати шану загиблому асу прийшли рідні, друзі та колеги з авіабудівельного заводу «Антонов», де він був одним з найкращих льотчиків-випробувачів.

фото: Нікіта Галка/Суспільне новини

Богдан Загорулько піднімав у небо нові літаки та навчав іноземних пілотів. У 2021 році був другим пілотом на Ан- 225 «Мрія», яка брала участь у параді до Дня Незалежності України.

«На такий політ будь-кого не беруть. Це дуже відповідальний політ. І екіпаж завжди підбирають найкращих. На такі польоти, щоб пролетіти на День Незалежності, це ж такий над густонаселеним районом, це ж треба пілотувати літак н висоті, це ж найбільший літак, то будь-кого на такий ризикований, не те, щоб ризикований, він відповідальний. Дуже відповідальний. Будь-кого на такий політ не беруть. Саме тому і там опинився Богдан», – розповів друг, полковник запасу, військовий льотчик Вадим Бовт.

Нагороди Богдана Загорулька фото: Нікіта Галка/Суспільне новини

Понад 10 років Богдан Загорулько провів у небі. З 2004 року працював льотчиком-випробувачем на Київському авіаційному заводі, який у 2010 році увійшов до складу АТ «Антонов». Літав на Ан-32, Ан-32П, Ан-22, Ан-124-100, Ан-28, Ан-132D, Ан-225, Ан-158, Ан-178.

За словами колеги Богдана Віктора Гончарова, льотчик-випробувач – це спеціаліст найвищого класу.

«Щоб бути льотчиком-випробовувачем, треба бути вже по якійсь категорії воєнної чи цивільної авіації вищої кваліфікації, а потім закінчити спеціалізований навчальний заклад. Льотчик-випробовувач з моменту створення машини уже працює в тісному колективі зі створення цього літака. Це, як правило, стосується обліку кабіни, обладнання та інші питання. Тобто підключається не тоді, коли треба літати, а значно раніше. Льотний екіпаж – це співавтори створення літака», – сказав Віктор Гончаров.

Прощання з загиблим пілотом Богданом Загорульком у Михайлівському соборі. Київ, 30 червня 2026 року фото: Нікіта Галка/Суспільне новини

Нагадаємо, 16 червня у авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ на Хмельниччині загинули льотчик-випробовувач «Антонова» Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Значна частина кар’єри Богдана Загорулька була пов’язана з авіаційним підприємством «Антонов», а більшу частину свого життя майор присвятив небу.

«Він присвятив авіації десятки років, брав участь у випробуваннях літаків марки «Ан», був другим пілотом під час першого польоту Ан-132Д, виконував складні та відповідальні місії на літаках «Антонов» в Україні та далеко за її межами. У 2021 році був другим пілотом легендарної Ан-225 «Мрія» під час польоту на честь 30-річчя Незалежності України», – повідомили у компанії «Антонов».

Богдан Загорулько загинув в авіакатастрофі на Хмельниччині фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

З 25 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Богдан Загорулько долучився до лав ЗСУ та став на захист країни.

Богдан Загорулько на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни фото: Богдан Загорулько/Facebook

Як розповідав «Главком», майор Богдан Загорулько був льотчиком-випробовувачем ДП «Антонов» та одним із найвідоміших українських пілотів-випробовувачів. Широкому загалу він був відомий демонстраційними польотами на модернізованому Ан-32RE, зокрема виконанням складних фігур вищого пілотажу.

16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.