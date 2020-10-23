Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху



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Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху

Президент США похвалив американо-вірменську спільноту

Президент США Дональд Трамп став посередником у переговорах між Азербайджаном і Вірменією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Поки невідомо, чи вів американський лідер переговори з президентами цих країн.

Про це повідомляє пресспул Білого дому.

Трамп в спілкуванні з одним із співрозмовників заявив, що став посередником у переговорах конфліктуючих сторін, але не розповів, чи спілкувався він з лідерами Азербайджану або Вірменії. Також президент США похвалив американо-вірменську спільноту.

Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія повернула під свій контроль понад 10 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Поселення звільнили від окупації у чотирьох районах.

Раніше президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови.

Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагірному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією.