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    У світі

    Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху

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    Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху - Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху
    Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху

    Президент США похвалив американо-вірменську спільноту

    Президент США Дональд Трамп став посередником у переговорах між Азербайджаном і Вірменією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Поки невідомо, чи вів американський лідер переговори з президентами цих країн.

    Про це повідомляє пресспул Білого дому.

    Трамп в спілкуванні з одним із співрозмовників заявив, що став посередником у переговорах конфліктуючих сторін, але не розповів, чи спілкувався він з лідерами Азербайджану або Вірменії. Також президент США похвалив американо-вірменську спільноту.

    Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія повернула під свій контроль понад 10 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Поселення звільнили від окупації у чотирьох районах.

    Раніше президент Вірменії Армен Саркісян  заявив, що Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови.

    Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагірному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією.

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