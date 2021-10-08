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    Нові конфузи Байдена: назвав жінку-мера «містером» і переплутав телевізор з телефоном

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    Джо Байден вкотре осоромився - Нові конфузи Байдена: назвав жінку-мера «містером» і переплутав телевізор з телефоном
    Джо Байден вкотре осоромився
    фото: axios

    Президент США Байден звернувся до Лорі Лайтфут «містер мер»

    Президент США Джо Байден під час виступу в штаті Іллінойс назвав жінку-мера Чикаго Лорі Лайтфут «містером». Відео з конфузом президента США опубліковано в Twitter.

    «Стривайте-но, Байден звернувся до Лорі Лайтфут «містер мер»? Що він верзе?» – підписала ролик авторка відео.

    Слухачі також відзначили, що промова президента США рясніла не однією-єдиною обмовкою.

    Також Джо Байден переплутав телевізор з телефоном, коли розповідав про свою розмову із працівником лікарні.

    «Вчора ввечері я був на телебаченні, через телебачення я... я телефоном», – сказав президент США.

    Раніше президент Байден втрапив у черговий конфуз (фото). Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента.

    Також є відео, як президент Байден, ймовірно, заблукав у Білому домі.

    Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року тодішній президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

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    Теги: телебачення США Джозеф Байден мер президент жінка
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    Нові конфузи Байдена: назвав жінку-мера «містером» і переплутав телевізор з телефоном