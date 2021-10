Нові конфузи Байдена: назвав жінку-мера «містером» і переплутав телевізор з телефоном

Президент США Джо Байден під час виступу в штаті Іллінойс назвав жінку-мера Чикаго Лорі Лайтфут «містером». Відео з конфузом президента США опубліковано в Twitter.

«Стривайте-но, Байден звернувся до Лорі Лайтфут «містер мер»? Що він верзе?» – підписала ролик авторка відео.

Wait… did ⁦ @JoeBiden ⁩ just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?” What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz

Слухачі також відзначили, що промова президента США рясніла не однією-єдиною обмовкою.

Також Джо Байден переплутав телевізор з телефоном, коли розповідав про свою розмову із працівником лікарні.

Joe Biden: “Last night I was on the television, on television, i was on…the….telephone” pic.twitter.com/SsHOvHBenF