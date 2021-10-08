Нові конфузи Байдена: назвав жінку-мера «містером» і переплутав телевізор з телефоном
Президент США Байден звернувся до Лорі Лайтфут «містер мер»
Президент США Джо Байден під час виступу в штаті Іллінойс назвав жінку-мера Чикаго Лорі Лайтфут «містером». Відео з конфузом президента США опубліковано в Twitter.
«Стривайте-но, Байден звернувся до Лорі Лайтфут «містер мер»? Що він верзе?» – підписала ролик авторка відео.
Wait… did @JoeBiden just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”— Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021
What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz
Слухачі також відзначили, що промова президента США рясніла не однією-єдиною обмовкою.
Також Джо Байден переплутав телевізор з телефоном, коли розповідав про свою розмову із працівником лікарні.
Joe Biden: “Last night I was on the television, on television, i was on…the….telephone” pic.twitter.com/SsHOvHBenF— RNC Research (@RNCResearch) October 7, 2021
«Вчора ввечері я був на телебаченні, через телебачення я... я телефоном», – сказав президент США.
Раніше президент Байден втрапив у черговий конфуз (фото). Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента.
Також є відео, як президент Байден, ймовірно, заблукав у Білому домі.
Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».
Під час президентських перегонів 2020 року тодішній президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.