Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США: «Республіканці повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, тому що нам немає чого приховувати»
фото: AP

Американський лідер заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном

Президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення документів, пов'язаних з американським фінансистом, ґвалтівником та торговцем людьми Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Допис Трампа в Truth Social з'явився після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що голосування щодо оприлюднення документів Міністерства юстиції у справі Епштейна допоможе покласти край звинуваченням, що президент США мав будь-який зв'язок зі зловживаннями Епштейна та торгівлею неповнолітніми.

«Республіканці в Палаті представників повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, тому що нам немає чого приховувати. І настав час відійти від цього демократичного обману, вчиненого радикальними лівими божевільними, щоб відвернути увагу від великого успіху Республіканської партії, включаючи нашу недавню перемогу над демократичним шатдауном, – написав Трамп.

Боротьба за оприлюднення додаткових документів, пов'язаних з Епштейном, тема, яку сам Трамп використовував у своїй передвиборчій кампанії, спричинила розкол з деякими його союзниками в Конгресі. Багато найвідданіших прихильників Трампа вважають, що уряд приховує конфіденційні документи про Епштейна, засудженого за сексуальні злочини, який помер у в'язниці в 2019 році, які могли б розкрити зв'язки покійного фінансиста з впливовими публічними особами.

Трамп відкликав свою підтримку представниці США Марджорі Тейлор Грін з Джорджії, яка довгий час була однією з його найвідданіших прихильниць у Конгресі, після її критики республіканців з певних питань, зокрема щодо поводження з файлами Епштейна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так представники Демократичної партії намагаються відвернути увагу від своїх провалів.

Згодом стало відомо, що американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

Дональд Трамп США

