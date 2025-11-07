Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан під час переговорів переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним – The Guardian

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Орбан під час переговорів переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним – The Guardian
Орбан розраховує на зустрічі з Трампом отримати схвалення США на подальші закупівлі російської нафти
фото: AP

Угорський премʼєр казав, що зустріч лідерів США і Росії щодо миру в Україні може відбутися будь-коли

Угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Джерела газети кажуть, що пріоритетом Орбана в ході візиту до Вашингтона є запрошення Трампа до Угорщини. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

«Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони будуть обговорювати питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори», – сказало джерело, яке працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш заявив, що зустріч у пʼятницю, 7 листопада, стане «можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба». Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

До слова, американські сенатори напередодні зустрічі американського лідера Дональда Трампа з угорським прем'єром Віктором Орбаном закликали Будапешт відмовитись від російських енергоносіїв.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски ракети 9М729 по українській території
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
31 жовтня, 14:04
Трамп підписав масштабні торговельні угоди з країнами АСЕАН
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
27 жовтня, 10:14
Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним
Ердоган запропонував Путіну і Трампу зустрітися в Туреччині
24 жовтня, 16:43
Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
23 жовтня, 21:59
Літаки Китаю опинились під загрозою через погрози Трампа
Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків
21 жовтня, 22:23
Президент США вважає, що російська та американська сторони ще не готові до переговорів
Організацію зустрічі Трампа і Путіна призупинено – NBC News
21 жовтня, 18:25
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
17 жовтня, 21:35
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21
Трамп: Обама отримав премію – він навіть не знав, за що. Він просто виграв вибори, і йому дали нагороду за те, що він абсолютно нічого не зробив, окрім як зруйнував нашу країну
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
9 жовтня, 23:19

Політика

Орбан під час переговорів переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним – The Guardian
Орбан під час переговорів переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним – The Guardian
Трамп опублікував курйозне відео після поразки республіканців на місцевих виборах
Трамп опублікував курйозне відео після поразки республіканців на місцевих виборах
Північна Корея запустила балістичну ракету біля східного узбережжя
Північна Корея запустила балістичну ракету біля східного узбережжя
Трамп: Індія здебільшого припинила купувати російську нафту
Трамп: Індія здебільшого припинила купувати російську нафту
Президент Сербії назвав умову, за якої введе санкції проти Росії
Президент Сербії назвав умову, за якої введе санкції проти Росії
Сенатори США звернулися до Орбана перед його зустріччю з Трампом
Сенатори США звернулися до Орбана перед його зустріччю з Трампом

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua