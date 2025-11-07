Орбан під час переговорів переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним – The Guardian

Орбан розраховує на зустрічі з Трампом отримати схвалення США на подальші закупівлі російської нафти

Угорський премʼєр казав, що зустріч лідерів США і Росії щодо миру в Україні може відбутися будь-коли

Угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Джерела газети кажуть, що пріоритетом Орбана в ході візиту до Вашингтона є запрошення Трампа до Угорщини. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

«Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони будуть обговорювати питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори», – сказало джерело, яке працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш заявив, що зустріч у пʼятницю, 7 листопада, стане «можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба». Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

До слова, американські сенатори напередодні зустрічі американського лідера Дональда Трампа з угорським прем'єром Віктором Орбаном закликали Будапешт відмовитись від російських енергоносіїв.